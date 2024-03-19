Если бы не этот клуб, то работал бы в McDonald's: Роналду рассказал, где закончит карьеру

Криштиану Роналду продолжает проводить отличный сезон в саудовском Аль-Насре. Звездный футболист признался, готов ли он закончить карьеру за пределами европейского футбола, где сделал себе имя.

Криштиану Роналду даже в 39 лет остается в топовой спортивной форме. Он стал лучшим бомбардиром 2023 года, забив 53 гола, и не думает останавливаться.

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Закончит там, где все начиналось

Сейчас он играет в Саудовской Аравии за Аль-Наср в звездной компании одноклубников вместе с Садио Мане, Отавиу, Эмериком Ляпортом, Марсело Брозовичем и другими. Португалец пока не планирует заканчивать карьеру, ведь собирается выступить на чемпионате мира-2026.

Однако Криштиану уже точно знает, какой клуб станет последним в его карьере, и это не Аль-Наср. Португалец признался, что завершить карьеру хочет в своем родном Спортинге, где начинался его футбольный путь.

Я завершу карьеру в Спортинге. Даже если проведу один сезон, хочу вернуться в этот клуб. Этот клуб меня вырастил. Если бы не Спортинг, я бы, наверное, работал в "McDonald's",

– заявил Роналду.

Напомним, что Роналду является воспитанником Спортинга, из которого в 2003 году перешел в Манчестер Юнайтед, Это произошло сразу после фантастического очного контрольного матча между командами, где португалец продемонстрировал себя во всей красе и сэр Алекс Фергюсон настоял на немедленном трансфере.

. Всего Криштиану Роналду провел за первую команду "львов" 1 сезон. В 31 поединке он забил 6 голов и отдал 5 ассистов.