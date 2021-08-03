Роналду похвастался роскошной машиной за 366 тысяч евро, которую ему подарила любимая

Криштиану Роналду славится своей любовью к роскошным автомобилям. Один из таких Mercedes-AMG G63 Brabus 800 Widestar, цена на который стартует от 366 тысяч евро.

Фотографию с элитным внедорожником Роналду выложил у себя в инстаграме.

"Хорошей всем недели", – подписал фотографию футболист.

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Стоит отметить, что этот автомобиль у Роналду уже полтора года. Его ему подарила на день рождения его любимая Джорджина. Стоимость Mercedes-AMG G63 Brabus 800 Widestar начинается от 366 тысяч евро, в зависимости от комплектации.

Уникальный автопарк Роналду

Всего в автопарке Роналду немало уникальных автомобилей. Среди них:

McLaren Senna за 850 тысяч евро

Lamborghini Aventador LP 700-4 – 270 тысяч евро

Rolls-Royce Phantom – 410 тысяч евро

Ferrari 599 GTB Fiorano – 360 тысяч евро

Porsche 911 Turbo S – 250 тысяч евро

Bugatti Veyron – 1,4 миллиона евро

Самый дорогой экземпляр в его парке – Bugatti Chiron за 2,8 миллиона евро

Всего в автопарке Роналду более 20 уникальных автомобилей. Их оценили в 7 миллионов евро. Также у него Koenigsegg CCX 11 (400 тысяч евро), Maserati GranCabrio (150 тысяч евро), Aston Martin DB9 (135 тысяч евро) и другие.