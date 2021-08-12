Официально: Ромелу Лукаку – игрок Челси

Челси официально сообщил о подписании форварда Интера и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. С 28-летним игроком подписан контракт на 5 лет.

Сумма сделки составила 115 миллионов евро. Он будет получать 12 миллионов евро в год.

Смотрите также Сможет ли Месси стать лучшим бомбардиром чемпионата Франции

"Добро пожаловать домой, Ромелу Лукаку!" – говорится в сообщении.

Этот трансфер стал рекордным в истории Челси. Ранее самыми дорогими игроками "синих" были Кай Хаверц (80 млн евро + 10 млн бонусов после победы в Лиге чемпионов) и Кэпа Аррисабалага (80 млн евро).

Покупка забивного центрфорварда была приоритетной для Томаса Тухеля. Первым в списке был Эрлинг Холанн, но Боруссия Дортмунд ни за какие деньги не собиралась отпускать норвежца.

Лукаку уже играл за Челси

Ранее Лукаку уже выступал за Челси в 2011 – 2014 годах с перерывами на две аренды. Суммарно за Челси бельгиец провел 15 матчей, голами не отмечался.

Последние два года Лукаку провел в Интере. В прошлом сезоне он забил 30 голов и сделал 10 ассистов в 44 матчах за миланский клуб, и выиграл с ним титул чемпиона Италии.