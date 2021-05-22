Романчук выиграл вторую золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию

Украинский пловец Михаил Романчук получил вторую золотую медаль на чемпионате Европы. На этот раз он победил на дистанции 800 метров вольным стилем.

800-метровую дистанцию Михаил Романчук преодолел за 7:42.61. Это время стало лучшим на чемпионате Европы в Будапеште.

Напомним Украинец Говоров завоевал "серебро" на чемпионате Европы по плаванию, проиграв 0,01 секунды

В этом же заплыве другой украинец Сергей Фролов показал восьмой результат.

Для Романчука эта победа стала второй на турнире. До этого он выиграл золото на дистанции 1500 метров вольным стилем. В целом он четыре раза становился чемпионом Европы.