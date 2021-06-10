Роман Зозуля получил орден от президента Зеленского: фото

Украинский футболист Роман Зозуля награжден орденом "За заслуги" III степени. Фотографией с наградой он поделился в соцсетях.

Указ о награждении Романа Зозули орденом "За заслуги" III степени Президент Украины Владимир Зеленский подписал еще 10 сентября 2020 года. В самом указе, среди прочего, Роман Зозуля назван не только футболистом, но и волонтером.

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Однако свою награду Роман Зозуля получил только сейчас. До этого времени он находился в Испании, где выступал за футбольный клуб Альбасете.

В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я украинец. И сегодняшняя награда – орден "За заслуги" III степени для меня чрезвычайно ценна. Искренне благодарен президенту Владимиру Зеленскому за отличие,

– написал по этому случаю Роман Зозуля.



Роман Зозуля с орденом "За заслуги" III степени / Фото Романа Зозули

Он также разместил цитату Остапа Вишни под фотографией с орденом: "Те дураки, что кричат "националист!", не понимают и никогда не поймут, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира!".

Награды Романа Зозули