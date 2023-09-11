Голы обязательно придут, – Яремчук прокомментировал свое "голевое молчание" в игре против Англии

Роман Яремчук помог сборной Украины получить положительный результат и отобрать очки у Англии. Новичок испанской Валенсии ушел с поля без забитых мячей.

27-летний форвард с первых минут начал матч Украина – Англия. Именно нападающему Валенсии доверил место Сергей Ребров, а не футболисту Жироны Артему Довбику.

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Яремчук: Отталкиваясь от реалий, я на правильном пути, работаю на команду

Роман не забил и покинул поле на 65-й минуте. Вместо него на острие атаки "сине-желтых" как раз вышел Довбик. Яречмук прокомментировал ничью с Англией 1:1 и рассказал, огорчился ли, что ему не удалось расстроить Джордана Пикфорда.

"Самым главным было постараться взять очки с этим соперником, потому что Англия – команда очень высокого уровня, одна из лучших в мире. Нужно было смириться с тем, что будет очень много работы без мяча. Если бы мы этого не сделали, то скорее все бы проиграли. Поэтому мы смирились, работали друг за друга и получили заслуженное очко", – сказал Роман.

Яремчук отметил сложность игры против команды Гарета Саутгейта, лишивших украинцев контроля мяча. Однако футболист нашел позитив в мировой с таким сильным соперником.

Нападающий напомнил, что прошлый сборные Украины пропустил из-за травмы.

Конечно, сейчас хочется показать результативность. Но, отталкиваясь от реалий, я на верном пути, работаю на команду. А голы обязательно придут. Мы очень благодарны болельщикам за невероятную атмосферу,

– подчеркнул футболист.

В преддверии сентябрьских матчей Украины Роман сменил клубную прописку. 1 сентября 2023 года Валенсия арендовала Яремчука у бельгийского Брюгге, где на украинца больше не рассчитывают, до конца текущего сезона-2023/2024.

Сборник уже однажды попадал в заявку "летучих мышей", но так и не дебютировал в Ла Лиге.

Уже 12 сентября Яремчук может исправить ситуацию и забить в ворота Италии, если, конечно, выйдет на футбольное поле "Сан-Сиро". Начало встречи в Милане в 21:45 по Киеву.

Следующий гол Яремчука станет для него 14-м в футболке "сине-желтых". Роман забил 13 мячей в 44-х сыгранных матчах.