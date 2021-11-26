Рома окончательно отобрала у Украины еврокубки: Заря уничтожена итальянцами – видео голов

В 5 туре группового этапа Лиги конференций встречались Рома и Заря. Римляне подтвердили статус фаворита и не оставили шансов украинскому клубу.

Рома – Заря 4:0

Голы: Перес, 15, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 76

Нереализованный пенальти: Верету, 41 (Рома)

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Рома выиграла предыдущий матч (против Дженоа украинца Андрея Шевченко в Серии А) после трех поединков без побед во всех турнирах.

Заря же проиграла предыдущий матч в рамках УПЛ после шести побед подряд во всех турнирах.

Статистика знает один официальный поединок между соперниками, который состоялся в их первом матче на этой же стадии Лиги конференций, где Рома победила Зарю на выезде со счетом 3:0.

Со старта матча Рома едва не шокировала гостей быстрым голом. Арбахам после навеса от партнера с фланга метров с 7-ми умудрился пробить выше ворот. Заря ответила на 7-й минуте – Булеца решил не делать подачу в штрафную, а выкатил мяч низом на Цвека, тот издалека сильно пробил, но Патрисиу парировал мяч.

К сожалению, Заря первой пропустила во встрече. Большими силами пошла вперед луганская команда, однако обрезалась и получила контратаку. Эль-Шаарави с левого фланга вырезал передачу на набегавшего Карлеса Переса, а тот в касание отправил мяч в сетку ворот Мацапуры.

Видео гола Переса

Еще в первом тайме луганчане пропустили второй гол. Снова обрезались в центре поля, Верету перехватил мяч, спокойно добежал до штрафной зоны, выкатил справа на Дзаньоло, который без проблем переиграл Мацапуру.

Видео гола Дзаньоло

На старте второй 45-минутки Заря пропустила и третий гол во встрече. Опять ошибка на фланге и в центре защиты. Дзаньоло без проблем прошел Имерекова, выкатил в центр штрафной на Абрахама, а тот без проблем отправил мяч в сетку ворот.

Видео первого гола Абрахама

На 55-й минуте Эль-Шаарави самостоятельно с левого фланга врывался в штрафную и пробивал по воротам – Мацапура парировал.

До конца матча подопечные Моуринью отличились еще раз. Мхитарян с разворота пробивал с линии штрафной, мяч после рикошета опустился к Абрахаму, который в падении через себя эффектно отправил его в левый от вратаря угол.

Видео второго гола Абрахама