Рома – Заря: где смотреть онлайн матч Лиги конференций

В четверг, 25 ноября, Заря сыграет очередной матч в групповом этапе Лиги конференций. Луганская команда отправилась в Италию на матч против Ромы. Украинские болельщики смогут посмотреть этот матч.

Где смотреть матч Зари в Лиге конференций

Правами на трансляцию матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в Украине обладает компания Megogo. Именно на этом сервисе и будет доступен к просмотру онлайн матч Рома – Заря. Игра начнется в 22: 00.

К теме Битва за второе место в группе Лиги конференций: прогноз на матч Рома – Заря

Трансляция еврокубков на Megogo доступна только для подписчиков. Можно оформить подписку "Максимальная" за 299 гривен в месяц. Туда входят 380 каналов для всей семьи, 22 000 фильмов и мультиков, популярные зарубежные сериалы, а также трансляции футбола, бокса, киберспорта.

Или же выбрать подписку "Спорт", где только спортивные каналы и трансляции. Она обойдется в 199 гривен в месяц.

Также трансляция матча Рома – Заря доступна и для абонентов провайдера "Воля". Для этого следует подключить пакет "Спортивный". Его цена – 199 гривен за 30 дней. Однако можно смотреть матчи на трех устройствах одновременно.