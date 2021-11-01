Милан в меньшинстве благодаря неудержимому Ибрагимовичу одолел Рому в Серии А: видео

Милан 31 октября сыграл на выезде с Ромой в рамках 11-го тура Серии А. Матч на "Стадио Олимпико" в Риме завершился уверенной победой гостей.

Рома – Милан 1:2

Голы: Эль-Шаарави, 90 + 3 – Ибрагимович, 26, Кессье, 57

Удаление: Эрнандес, 66

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Хозяева активно начали поединок, но подопечные Пиоли и не думали уступать. Более того, постепенно инициатива перешла к "россонери". На 26-й минуте Карсдорп сбил Леау, за что арбитр наказал Рому штрафным ударом. Ибрагимович перехитрил Патрисиу, пробив низом в ворота – 1:0.

Этот гол стал для шведа третьим в нынешнем сезоне и 400 мячом, забитым в элитных дивизионах национальных чемпионатов. Впервые Златан огорчил вратаря соперников 30 октября 1999 года.

На 38-й минуте Ибрагимович помог отличиться Леау, но португалец находился в положении "вне игры". В дебюте второго тайма отменили гол самого Ибрагимовича. На этот раз офсайд зафиксировал не лайнсмен, а VAR.

С третьей попытки Милан достиг своего и удвоил преимущество. Ибаньес сбил Ибрагимовича в штрафной, а арбитр, посоветовавшись с видеоассистентом, назначил пенальти. Швед с барского плеча дал право выполнить 11-метровый Кессьесу.

Угасшую интригу возродило удаление в составе Милана. Эрнандес бездумно остановил прорыв Пеллегрини и увидел перед собой вторую желтую карточку. Получив численное преимущество, Рома создала достаточно моментов, чтобы спасти игру, но сумела забить лишь один гол. Уже в компенсированное время отличился Эль-Шаарави.

Финальный свисток зафиксировал победу Милана, который набрал 31 очко и догнал Наполи на вершине Серии А. Рома с 19 очками идет на четвертом месте в зоне Лиги чемпионов.

Рома – Милан видеообзор