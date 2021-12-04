Интер разгромил Рому на выезде, забив три гола еще в первом тайме: видеообзор матча

Интер одержал четвертую подряд победу в чемпионате Италии. В субботу, 4 декабря, миланский клуб на выезде разгромил Рому.

Рома – Интер 0:3

Голы: Чалханоглу, 15, Джеко, 24, Дюмфрис, 39

Это был матч, где сыграло немало "бывших". Нынешнюю Рому тренирует Жозе Моуриньо, который приводил Интер к треблу – победе в Лиге чемпионов, Серии А и Кубке Италии. А за Интер выступает Эдин Джеко, который еще в прошлом сезоне играл за "волков".

И именно Джеко забил второй гол в этом матче, но из уважения к бывшим партнерам – не праздновал. Хотя в этом моменте стоит отметить всю атаку Интера, когда мяч переходил от одного игрока к другому в одно касание.

Начал же разгром Чалханоглу. Полузащитник подал с углового, и мяч, никого не задев, пролетел между ног голкипера и влетел в ворота – "сухой лист".

Как это было Интер забил гол в ворота Ромы прямым ударом с углового – мяч пролетел вратарю между ног: видео

Дополнил же разгром еще в первом тайме Дюмфрис.

Во втором тайме команды продемонстрировали немало борьбы, но мало именно футбола – ни одного удара в створ на обе команды.

Интер побеждает и поднимается на второе место в турнирной таблице.

Видеообзор матча