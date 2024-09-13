Звезда АПЛ может получить длительную дисквалификацию из-за расистской шутки: подробности скандала

Футбольная ассоциация Англии открыла дисциплинарное производство против полузащитника Тоттенхэма Родриго Бентанкура. Организация будет расследовать комментарий уругвайского футболиста, который тот дал в начале лета.

В интервью журналист попросил у игрока "шпор" футболку его партнера Сон Хын Мина. На это он неудачно отшутился, заявив, что, возможно, то будет футболка двоюродного брата корейца, ведь в этой стране "все выглядят одинаково".

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Какие последствия грозят Бентанкуру

После того инцидента Родриго Бентанкур сразу извинился перед своим партнером. Сон рассказывал, что они решили все между собой, поэтому тема для него на этом закрыта:

Я разговаривал с Бентанкуром. Он совершил ошибку, знает об этом и извинился. Он никогда не хотел бы намеренно сказать что-то обидное. Мы братья, и ничего не изменилось. Мы прошли через это и снова будем вместе в предсезонье, чтобы бороться за наш клуб как одно целое.

Однако, несмотря на эти слова, ФА выдвинула 27-летнему полузащитнику обвинения за неподобающее поведение во время общения со СМИ. Организация отметила, что Бентанкур "действовал неподобающим образом и/или употребил бранные и/или оскорбительные слова" в адрес другого футболиста, таким образом нарушив одно из положений правил Футбольной ассоциации.

Действия уругвайца также могут расцениваться как "грубое нарушение", добавили в ФА, включая ссылку на национальность, расовый или этнический признаки другого человека. Футболисту предоставили время до 19 сентября, чтобы ответить на открытое дисциплинарное производство.

Важно. Бентанкур может признать свою вину или подать жалобу до этой даты. Если его вина будет признана, то полузащитнику грозит дисквалификация от 6 до 12 матчей.

Отметим, что следующий матч Тоттенхэм проведет 15 сентября против Арсенала Александра Зинченка. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.