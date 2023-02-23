Погибшему волейболисту из Харькова Вячеславу Шахову просят присвоить звание Героя Украины

Соответствующую петицию президенту Украины Владимиру Зеленскому зарегистрировали собратья и друзья защитника Украины. Вячеслав Шахов героически погиб спасая жизнь раненым.

30 января 2023 года во время обороны Бахмута погиб харьковский волейболист Вячеслав Шахов. Военнослужащий спецподразделения "KRAKEN" пытался вывезти с линии огня раненых собратьев, когда в его автомобиль попал вражеский снаряд. Вячеславу было всего 43 года.

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Зеленского просят присвоить звание Героя Украины Вячеславу Шахову

Родные и друзья Вячеслава просят президента Украины Владимира Зеленского присвоить ему звание Героя Украины. Соответствующая петиция от имени Валерии Долгополой зарегистрирована на сайте президента.

Вячеслав был смелым и мужественным, настоящим воином, получал награды. В мирное время играл волейбол, был одним из лучших игроков. У него было много планов, которые он не успел, к сожалению, воплотить в жизнь. Вячеслав всегда помогал всем, кто в этом нуждался. Он был настоящим другом и собратом. Он отдал свою жизнь, чтобы мы жили в свободной и независимой стране. Защищал Украину, ценой собственной жизни,

– отметила автор петиции.

Жизненный путь Вячеслава Шахова

Вячеславу Шахову 2 марта должно было исполниться 44 года. Он родился в Харькове. Окончил спортивный колледж, был победителем и призером городских, областных и всеукраинских соревнований по волейболу. В последнее время Вячеслав играл в чемпионате Харькова за местные команды "ОН Клиник" и "Пингвины".

В первый день полномасштабного вторжения России Шахов добровольно приобщился к защите Родины. Сначала волейболист вступил в территориальную оборону Харькова, а затем присоединился к спецподразделению "KRAKEN" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Вместе с побратимами он освобождал населенные пункты родной Харьковщины – Русская Лозовая, Черкасская Лозовая, Слатино, Казачья Лопань, Питомник, Купянск, Балаклея. Впоследствии воевал в Донецкой и Луганской областях.

30 января вблизи поселка Красная Гора Бахмутского района в автомобиль "Шаха" попал российский снаряд. Он пытался вывезти раненых собратьев из передовой, но оказался под вражеским обстрелом.

У 43-летнего защитника Украины остались жена и сын.