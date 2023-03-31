Чтобы добавить горячей крови: Металлист усилились испанским защитником, выступавшим за Вальядолид

Харьковский коллектив не желает в этом году покидать Украинскую Премьер-лигу. Таким образом, металлист вынужден усиливать свой состав достойными кадрами.

Роберто Корраль официально стал игроком харьковского Металлиста. В свое время защитник защищал цвета испанского Реала Вальядолида.

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Нужно включаться в бой

Украинскому коллективу Корраль достался даром, поскольку 25-летний игрок в последнее время жаловался без коллектива. Данных о сроке соглашения между футболистом и клубом нет. За харьковчан Корраль выступит под 33-м номером. Родная позиция испанца на газоне – левый защитник.

Я знал о Металлисте, у него хорошая репутация и имя в Европе. Я также считаю УПЛ одной из лучших европейских лиг, потому на спортивном уровне мне очень хотелось приехать сюда, чтобы продолжать наслаждаться футболом и развиваться. Единственная проблема заключалась в том, что меня немного пугала ситуация в Украине из-за войны. Но мне подробно объяснили, рассказали, что матчи проводятся с максимальным соблюдением мер безопасности,

– отметил Корраль.

Напомним, что Металлист занимает 15-е место Украинской Премьер-лиги, имея в активе 17 очков после 18 сыгранных матчей. Такая позиция в таблице предсказывает харьковскому коллективу прямое понижение в классе, однако от "зоны спасения" Металлист отстает всего на один балл.

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