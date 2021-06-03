Плей-офф ЧМ-2021 по хоккею: Германия в драматической игре выбила Швейцарию, США разбили словаков

На чемпионате мира по хоккею-2021 в Риге определились первые полуфиналисты. В 1/2 финала пробились сборные США и Германии.

США – Словакия 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

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У США не было никаких проблем в матче со Словакией, которая вышла в плей-офф впервые с 2013 года. Американцы уверенно выиграли первый период, забросив три шайбы.

В середине матча команды обменялись заброшенными шайбами, а в последней 20-минутке США еще дважды отметились голами.

США – Словакия видеообзор

Швейцария – Германия 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 1:2 Б)

Германия сумела сделать невероятный камбэк в матче против Швейцарии. После середины поединка швейцарцы побеждали 2:0. Однако немцы сократили счет.

Швейцария была близка к победе, однако за 44 секунды до конца игры Гаванке сравнял счет. В серии буллитов Германия реализовала две попытки и вышла в полуфинал.

Швейцария – Германия видеообзор