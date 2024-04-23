Цуренко сенсационно уступила юной филиппинке в первом круге Мастерса в Мадриде

Во вторник, 23 апреля, состоялись стартовые матчи основной сетки турнира WTA 1000 в Мадриде. Украину на нем представляют 5 теннисисток.

Александра Эала – Леся Цуренко 2:1 (2:6, 6:4, 6:4)

Четверо наших землячек стали сеяными на турнире, поэтому начнут соревнования с 1/32 финала. Единственной, кто выступил в первом круге стала Леся Цуренко, пишет 24 Канал.

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Она встречалась с 18-летней филиппинкой Александрой Эалой. Это был первый очный поединок между теннисистками, который, к сожалению, закончился сенсационным поражением украинки.

Старт матча выдался несколько нервным для Леси. Она уступала 0:1 и имела проблемы на своей подаче, но смогла отыграть брейк-поинт, после чего сделала брейк под ноль и впоследствии уверенно забрала партию со счетом 6:2.

Однако второй сет выдался гораздо более сложным для украинки. Она постоянно догоняла свою соперницу, которая дважды вела с брейком. Решающим стал 10 гейм, в котором трижды был счет ровно, но с третьей попытки Александра Эала таки реализовала сетбол.

Решающая партия, как и вторая, началась с двух выигранных геймов юной филиппинкой. Впрочем, Леся сразу отыгралась и даже имела преимущество 3:2 и 4:3 с брейком, но концовка осталась за Эалой. Она забрала 3 следующих гейма и одержала победу, использовав первый матчбол.

По ходу матча Леся Цуренко не сделала ни одного эйса при 3 двойных ошибках, реализовала 7 из 12 брейк-поинтов и выиграла 7 из 14 геймов на своей подаче. Поединок длился 2 часа 23 минуты.

. Мастерс в Мадриде продлится до 5 мая. Действующей победительницей турнира является Арина Соболенко, которая в прошлогоднем финале переиграла Игу Швентек.

Отметим, что в 1/32 финала Александра Эала сыграет против 30-й ракетки мира румынки Сораны Кирсти.