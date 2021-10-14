Революция в судействе: ФИФА хочет забрать у рефери определение офсайда
Источник:Goal.com
Экс-менеджер лондонского Арсенала Арсен Венгер сообщил о потенциальном внедрении технологий уже на ближайшем крупном турнире среди национальных сборных – ЧМ-2022.
С этой целью должна быть введена в действие технология автоматического определения положения "вне игры".
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"Мы должны продолжать прогрессировать в скорости принятия решений, особенно что касается правил офсайда. В 2022 году на чемпионате мира можно будет принимать очень быстрые решения по этому вопросу. Это будет меньше тормозить игру, потому что это то, в чем можно обвинить VAR.
Есть высокая вероятность, что определение офсайда будет автоматизировано на чемпионате мира-2022. Я обязан хранить эту информацию в секрете, но это будет следующим большим достижением в судействе", – сказал Венгер.
Когда ЧМ-2022?
- Предстоящий чемпионат мира в Катаре должен проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- Сборная Украины имеет шанс туда попасть, если 16 ноября возьмет верх над Боснией и Герцеговиной.