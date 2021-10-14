Революция в судействе: ФИФА хочет забрать у рефери определение офсайда

Экс-менеджер лондонского Арсенала Арсен Венгер сообщил о потенциальном внедрении технологий уже на ближайшем крупном турнире среди национальных сборных – ЧМ-2022.

С этой целью должна быть введена в действие технология автоматического определения положения "вне игры".

Смотрите также Петраков обвинил Казахстан в "сливе" матчей отбора ЧМ-2022 конкурентам Украины

"Мы должны продолжать прогрессировать в скорости принятия решений, особенно что касается правил офсайда. В 2022 году на чемпионате мира можно будет принимать очень быстрые решения по этому вопросу. Это будет меньше тормозить игру, потому что это то, в чем можно обвинить VAR.

Есть высокая вероятность, что определение офсайда будет автоматизировано на чемпионате мира-2022. Я обязан хранить эту информацию в секрете, но это будет следующим большим достижением в судействе", – сказал Венгер.

Когда ЧМ-2022?