"Устраивает рубку в спаррингах": Джошуа будет иметь проблемы в реванше, Усик в отличной форме

Александр Усик продолжает подготовку к реваншу против Энтони Джошуа. Украинский боксер серьезно спаррингует против соперников в тренировочном лагере.

Али: Бывают дни, когда Усик идет с ним воевать

Подготовка боксера в самом разгаре. 20 августа Александр Усик выйдет в ринг против Энтони Джошуа, желающего вернуться потерянные титулы. Но сделать британцу это будет крайне сложно.

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Чемпион мира мощно готовится к реваншу. Усик спарринговал против Нурсултана Аманджолова, оставшегося в восторге от тренировочного процесса украинца. Об этом рассказал менеджер казахстанского боксера Амир Али.

По словам Али, многим спарринг-партнерам указывали "на выход", ведь соперники не выдерживали темпа Александра.

"Аманжолов говорит, что бывают дни, когда Усик идет с ним воевать. Нурсултану непросто нанести вред, но он несколько раз получал. Многих тяжеловесов отправили домой, если они не могли остаться в лагере. Они не успевают", – рассказал менеджер казахстанского боксера.

"Он буквально вышел из самолета и сразу начал спарринг"

Али добавил, что Усик находится в отличной форме. Когда украинец вернулся с пресс-конференции, которая состоялась в Джидде, он позвонил по телефону Нурсултану и попросил его в этот же день организовать спарринг. Али и Аманжолов уверены, что Джошуа будет очень непросто в реванше.

Он буквально вышел из самолета и сразу начал спарринг, и Аманжолов сказал, что у него плохое настроение. Он был очень злой, хотел войны. Его ноги, для такого большого парня, невероятны. Он провел более 300 любительских боев, поэтому он очень, очень сильный мал. Он может принять множество ударов. У Энтони Джошуа проблемы,

– сказал менеджер Нулсултана.

Интересно, что Нурсултан стал единственным спарринг-партнером, выдержавшим в тренировочном лагере Усика. Александр неоднократно просил соперника не жалеть его в спарринговых боях.

"Усик отправлял домой двухметровых тяжеловесов. Нурсултан был единственным, продержавшимся в лагере. Он на самом деле бросил ему вызов и доставил ему проблемы. Насколько я понимаю, были моменты, когда Усик говорил Нурсултану: "Нет, мне нужно, чтобы ты выступил сильнее. Не сдерживай меня, просто воюй», – добавил Али.