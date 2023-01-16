Малиновский стал ближе к чемпионству во Франции: ПСЖ проиграл сопернику Шахтера

В чемпионате Франции обострилась борьба за чемпионство. Лидер турнирной таблицы ПСЖ проиграл на выезде Ренну.

ПСЖ не слишком удачно проводит 2023 год. В первый день года команда проиграла Лансу, который является одним из главных преследователей парижан и занимает второе место. А в воскресенье, 15 января, ПСЖ потерпел еще одно поражение – на этот раз от Ренна.

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При этом ПСЖ вышел на этот матч в достаточно мощном составе. Лишь Мбаппе начал игру в запасе, но вышел на замену во втором тайме. Неймар и Месси начали игру с первых минут.

Хозяева поля ничем не уступали более именитому сопернику. Отдав мяч, футболисты Ренна сосредоточились на создании опасных моментов. За первый тайм у них было четыре удара по воротам Доннаруммы и все были в рамку ворот. Гости таким отличиться не сумели – пять ударов, и все мимо ворот Манданда.

Во втором тайме ситуация мало чем изменилась – контроль мяча не принес никаких дивидендов ПСЖ. А Ренн таки забил. После обыграша в штрафной, Трюффер отдал пас на капитана команды Траоре, который в касание и отправил мяч в ворота соперника.

ПСЖ мог спастись от поражения. Но тот же Мбаппе не использовал хорошую возможность отличиться.

Видеообзор матча Ренн – ПСЖ

ПСЖ проигрывает и позволяет сопернику приблизиться в турнирной таблице. Теперь Ланс отстает от них всего на три очка. А Марсель, куда перешел украинец Руслан Малиновский, уступает только пять баллов.

Что касается Ренна, то команда пока на пятом месте, хотя имеет столько же очков, как четвертое Монако.

И именно с Ренном сыграет донецкий Шахтер в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 16 февраля, а ответный матч – 23 февраля.

До этого Ренн сыграл в одной группе Лиги Европы с Динамо. Оба матча закончились в пользу французской команды.