Рекордное количество наград: немецкая спортсменка отличилась уникальным достижением на Олимпиаде

В Пекине 8 февраля состоялись соревнования по санному спорту. Комплект наград разыграли в женских одиночках.

Рекордное пятое "золото"

Представительница Германии Натали Гайзенбергер стала в очередной раз олимпийской чемпионкой. Благодаря этому результату ей удалось установить уникальное достижение, сообщает 24 канал.

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Спортсменка показала лучшее время по итогам четырех заездов – 3:53.454. Она стала лучше своей землячки Анны Беррайтер и представительницы ОКР Татьяны Ивановой. Обе спортсменки получили в Пекине дебютные награды.

Зато Гайзенбергер имела в своем активе уже не одну олимпийскую награду.

Немецкая спортсменка стала первой в истории спортсменкой, которая завоевала сразу три олимпийских "золота" в женских одиночках. Эта победа является для неё третьей подряд. В Сочи-2014 и Пхенчхане-2018 она была лучшей.

До нее подобное удавалось лишь одному санкару – немцу Георгу Гаклю, который завоевывал мужские одиночные титулы в 1992, 1994 и 1998 годах.

Помимо личных медалей, немка также имеет два олимпийских титула в команде (2014, 2018). Это рекордное пятое "золото" в карьере Натали.

Интересно, что такого количества еще не имел ни один санкар в истории.

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