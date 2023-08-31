Был очень удивлен, – Ребров рассказал о роли Зеленского в развитии украинского футбола

Президент Украины Владимир Зеленский – настоящий футбольный фанат. В мирное время Зеленский любил побить мяч со своими друзьями. Верим, что в ближайшем будущем Владимир Александрович снова сыграет в футбол, а не будет поминутно думать о планах врага.

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал о встрече с Владимиром Зеленским. Наставник "сине-желтых" признался, что его удивило в разговоре с президентом Украины.

Достойно внимания Он очень порядочный человек, – Ребров признался, кто стал инициатором его возвращения в Украину.

Ребров: Он минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе

Около 40 минут Ребров общался с Зеленским о футболе и его развитии в нашей стране. Сергей Станиславович искренне благодарен Владимиру Александровичу за такой интерес, который только идет на пользу развитию украинского футбола.

Я общался с нашим президентом и был очень удивлен, что он минимум 40 минут говорил со мной о футболе. После этого разговора я не мог поверить в это, когда у него такие задачи перед государством, а он успевает делать все и следить, пытается развивать наш футбол. Сейчас очень тяжело его развивать, но он действительно интересуется, и это очень важно для футбола. Я очень благодарен ему за то, что он делает для всех нас,

– рассказал Ребров.

Интересно, что именно человек из окружения Зеленского стал инициатором возвращения Ребров в Украину и к рулю сборной. В начале июня 2023 года Сергей Станиславович возглавил главную команду страны, подписав контракт до 31 июля 2026 года.

Под руководством Реброва сборная провела уже три матча, в которых одержала две победы и расписала одну ничью в товарищеском поединке. Уже в сентябре подопечных наставника ждет новые два экзамена в квалификации на Евро-2024 против Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября).

До конца 2023 года "сине-желтые" проведут еще три матча по отбору на Евро.