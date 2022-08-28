Ребров передал автомобиль для военных в Харьковском направлении: видеообращение защитников

Украинский специалист Сергей Ребров, возглавляющий Аль-Айн, продолжает помогать нашим защитникам. На этот раз он насмехался автомобиль для военных в харьковском направлении.

Помощь от украинского тренера

Сергей Ребров передал автомобиль на нужды Харьковского добровольческого формирования территориальной обороны "Хартия".

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С первых дней полномасштабной русско-украинской войны Ребров активно рассказывает миру о преступлениях захватчиков.

Также специалист был инициатором сбора средств на украинскую армию среди футболистов-легионеров.

Профессиональная футбольная лига ОАЭ признала украинского специалиста Сергея Реброва лучшим тренером в сезоне 2021/22. В прошлом сезоне Ребров привел Аль-Айн к чемпионству чемпионата ОАЭ.

Напомним, что в июле в Ребров перебрался капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Футболист перешел на правах свободного агента, статус которого получил по истечении срока действия контракта с Вест Хэмом. Контракт украинца с Аль-Айном рассчитан на год.

Видеообращение военных