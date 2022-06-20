Ребров хочет видеть в Аль-Айне полузащитника киевского Динамо

Недавно главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров признался, что хотел видеть в своей команде украинских футболистов. Специалист хочет переманить в Эмираты представителя киевского Динамо.

Ребров попал на капитана Динамо

По информации "Бомбардира", это капитан полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук. Неизвестно, желает ли 31-летний украинец перейти в клуб из ОАЭ, однако такая возможность у него есть, поскольку Сергей отец четырех детей.

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Захочет ли руководство киевского клуба отпустить футболиста и на каких условиях – тоже неизвестно. Контракт с хавбеком истекает через год.

В 15 матчах досрочно завершенного сезона УПЛ игрок сборной Украины забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Транссфермаркт оценивает его в 5 миллионов евро.

Футболист и тренер в 2014-2017 годах работали вместе в Динамо.

Ребров в ОАЭ