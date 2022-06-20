Ребров хочет видеть в Аль-Айне полузащитника киевского Динамо
Источник:"Бомбардир"
Недавно главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров признался, что хотел видеть в своей команде украинских футболистов. Специалист хочет переманить в Эмираты представителя киевского Динамо.
Ребров попал на капитана Динамо
По информации "Бомбардира", это капитан полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук. Неизвестно, желает ли 31-летний украинец перейти в клуб из ОАЭ, однако такая возможность у него есть, поскольку Сергей отец четырех детей.
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Захочет ли руководство киевского клуба отпустить футболиста и на каких условиях – тоже неизвестно. Контракт с хавбеком истекает через год.
В 15 матчах досрочно завершенного сезона УПЛ игрок сборной Украины забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Транссфермаркт оценивает его в 5 миллионов евро.
Футболист и тренер в 2014-2017 годах работали вместе в Динамо.
Ребров в ОАЭ
- Украинский специалист возглавил Аль-Айн летом 2021 года.
- В начале мая украинский специалист получил первый трофей во главе Аль-Айна. 11 мая Ребров завоевал второй титул со своей командой. Аль-Айн за три тура до конца выиграл досрочно чемпионат.
- Украинец отметил победу с украинским флагом. С ним сфотографировались и остальные игроки Аль-Айна.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.