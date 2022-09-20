Кризис в Динамо: Ребров высказался о возможном возвращении в киевский клуб

Тренер Аль-Айна утверждает, что остался в хороших отношениях с братьями Суркисами. Однако пока речь о его камбэке не идет.

Реброва не будет у Динамо?

Киевское "Динамо" крайне плохо стартовало в новом сезоне. Подопечные Мирчи Луческу проиграли два первых матча в УПЛ, а также не вышли в группу Лиги чемпионов.

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Более того, "бело-синие" еще и проиграли оба стартовых поединка в Лиге Европы. В СМИ начались распространяться слухи о возможном увольнении Мирчи Луческу.

Одним из возможных кандидатов ему на смену назывался Сергей Ребров. Впрочем, тренер Аль-Айна опроверг этот вариант для развития его карьеры. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Нет, никто ко мне с предложением не обращался. Я общаюсь и с Игорем Михайловичем, и с Григорием Михайловичем. Я считаю, что эти братья делают многое для Динамо и они имеют право решать, куда будет двигаться клуб. Но работа, проведенная Луческу, очень положительная. Он воспитал многих новых футболистов. Сейчас происходит то же, что происходило со мной в третий год. Два года мы все выигрывали, а на третий год попадали в какую-то яму. Надо из нее выходить, и я желаю тренеру все это пережить и двигаться дальше. Насколько я вижу, руководители Динамо полностью доверяют Мирчи,

– сказал Ребров.

Были обиды на Динамо

Также Сергей Станиславович вспомнил, как уходил из Динамо. Тренер уверяет, что все оскорбления президента и клуба остались в прошлом.

Когда я уходил из Динамо, были какие-то обиды как у президента, так и у меня. Но сейчас прошло время. Я никогда не живу прошлым, стараюсь двигаться вперед. Такова работа тренера. Как и с Ференцварошем, я считаю, что не очень хорошо поступило руководство клуба. Но ничего, сейчас я перехожу с президентом и людьми, с которыми я работал. Это история, возможно, в будущем им понадобится моя помощь, а мне – их. Так же и с Динамо,

– рассказал тренер.

Смотрите полное интервью Сергея Реброва:

Напомним, что с 2014 по 2017 годы Ребров являлся главным тренером киевлян. Именно при его руководстве команда смогла прервать гегемонию Шахтера, выиграв два чемпионата Украины.

Также Сергей Станиславович стал первым тренером Динамо в XXI веке, выведшим клуб в плей-офф Лиги чемпионов. После киевлян Ребров работал в Аль-Ахле, Ференцвароши, а сейчас руководит Аль-Айном.