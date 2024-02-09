Это сложно, – Анчелотти прокомментировал вратарскую позицию в Реале перед матчем с Жироной

В субботу, 10 февраля, состоится центральный поединок 24 тура испанской Ла Лиги. Лидер чемпионата Реал на своем поле будет принимать Жирону, которая занимает второе место в турнирной таблице.

Этот матч вызывает особый интерес со стороны украинских фанатов, ведь на поле может состояться своеобразное "сине-желтое" дерби между Андреем Луниным и дуэтом Виктор Цыганков – Артем Довбик. Правда, участие в поединке двух из трех наших земляков находится под вопросом.

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Сложный выбор для Анчелотти

"Девятка" Жироны пропустил последний матч своей команды из-за повреждения, но уже тренируется в основной группе, поэтому надеемся, что лучший бомбардир Ла Лиги сможет выйти на футбольное поле. Также традиционно есть сомнения относительно вратарской позиции в Реале.

Накануне Карло Анчелотти в личном разговоре с Андреем Луниным заявил украинцу, что он выиграл конкуренцию в Кепы Аррисабалаги и будет играть в важных матчах команды. На предматчевой пресс-конференции главный тренер Реала в очередной раз прокомментировал ситуацию с выбором основного голкипера, но не сказал публично, кто будет играть.

Это вратарский вопрос возник в отсутствие Кепы, когда он травмировался в ноябре – мы увидели Лунина в действии, он делал свой вклад. Сложно выбирать, кто будет играть. Никто не заслуживает быть в запасе. Это сложно,

– сказал Анчелотти.

Отметим, что в пяти из последних шести матчах в стартовом составе Реала выходил украинец.

. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин провел 15 поединков за "сливочных" во всех турнирах. Он пропустил 13 голов и 6 раз оставлял свои ворота "сухими". Стартовый свисток матча Реал – Жирона прозвучит в 19:30.