С такой игрой ЛЧ не выиграешь: Реал сенсационно проиграл Реал Сосьедад – видеообзор

Реал 2 мая гостил на поле Реал Сосьедад в рамках 33-го тура Ла Лиги. Хозяева неожиданно нанесли поражение "сливочным", уже давно потерявшим надежду на чемпионство.

Реал Сосьедад – Реал 1:1

Голы: Такефуса, 47, Барренечеа, 85

Удаление: Карвахаль, 61 (Реал)

Реал подошел к этому матчу без лидеров команды – Бензема, Винисиуса и Модрича. Также поединок в запасе начал Вальверде, как Лунин. Карло Анчелотти не доверил место украинцу, а традиционно поставил в рамку ворот Куртуа, пишет 24 Канал.

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Однако и без лидеров Реал первым создал опасный момент у ворот хозяев. Милитао коварно пробивал головой после подачи с углового – Ремиро потянул удар из-под перекладины.

Через несколько минут уже острота была у ворот Куртуа, когда Субименди в упор расстреливал ворота Реала, но попал в перекладину.

Еще несколько опасных моментов было у ворот обоих коллективов. Но первый забитый гол болельщики увидели на 47 минуте. Не обошлось без роковой ошибки Милитао, завозившийся с мячом, плохо отдал обратно на Куртуа. Мяч пролетел мимо Тибо и добрался до Такефусы, который открыл счет в матче – 1:0 в пользу Реал Сосьедад.

Дальше "Королевский клуб" сам себе усложнил жизнь. Карвахаль за 8 минут получил две желтые карточки и был удален из поля. "Сливочные" остались играть в меньшинстве.

В конце поединка хозяева удвоили свое преимущество. Барренечеа получил мяч на грани штрафной, сместился поближе к центру и пробил в ближний угол ворот Куртуа. Тибо сыграл неудачно в рамке ворот и второй раз был вынужден вытаскивать мяч из собственных владений – 2:0.

Реал так и не смог хоть забить гол престижа. Реал Сосьедад победил "сливочных" со счетом 2:0. Это уже второе поражение команда Анчелотти в последних трех поединках Ла Лиги.

Реал фактически уже без надежды на чемпионство доиграет сезон в Ла Лиге. Отставание от лидера чемпионата Барселоны составляет уже 14 баллов. А вот мадридскому клубу нужно еще побороться за вторую позицию. Ведь преимущество над третьим Атлетико Мадрид составляет всего 2 очка, и это еще у "матрасников" есть игра в запасе.

Реал Сосьедад с 61 пунктом идет на четвертом месте.

Реал Сосьедад – Реал: видеообзор матча