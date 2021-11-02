Реал – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Мадридский Реал сыграет с донецким Шахтером в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Реал – Шахтер: где смотреть

Стартовый свисток судьи на НСК "Олимпийский" в Киеве прозвучит в 22:00. Посмотреть интересный матч Реал – Шахтер в Украине можно будет тремя способами:

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на платформе Megogo. Именно они официальные трансляторы Лиги чемпионов в Украине. Так что онлайн поединок Реал – Шахтер можно будет легально посмотреть именно в них.

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Перед матчем

История противостояний между этими клубами насчитывает пять матчей. В трех из них победу праздновал "Королевский клуб", в двух других встречах победителями выходили дончане. Шахтер хорошо знает, как побеждать "сливок" на их поле в Мадриде.

В октябре 2020 года донецкий клуб вырвал выездную победу в Лиге чемпионов со счетом 2:3. Тогда за "горняков" отличились Тете, Манор Соломон, еще одно взятие ворот мадридцев в пассиве защитника Реала Варана, отличившегося автоголом.

После трех туров Шериф неожиданно лидирует в группе D. На втором месте идет Реал – 6 очков. Шахтер с одним пунктом запирает таблицу. До ближайшего конкурента, которым является Интер, всего три очка. Но в такой сложной группе, это не только три балла, а целых три пункта.