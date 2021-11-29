Безумный гол помог Реалу вырвать победу в Севилье: видеообзор игры

Мадридский Реал 28 ноября принимал Севилью в 15-м туре Ла Лиги. Мадридский клуб выиграл победу в конце поединка.

Реал – Севилья 2:1

Голы: Бензема, 32, Винисиус, 87 – Мир, 12

Реал первым создал опасный момент в матче. Удар Винисиуса из-за пределов штрафной пролетел мимо ворот.

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На 12-й минуте гости открыли счет на табло. Мир лучше всего сыграл на втором этаже и после подачи с углового забил первый гол во встрече – 0:1.

Сразу после забитого мяч очень большой "пожар" был у ворот мадридского клуба, Севилья была близка к тому, чтобы удвоить счет. Но Куртуа был на высоте и защита Реала стала "стеной" перед воротами.

После экватора тайма Окампос проверил на крепость каркас ворот хозяев.

Сразу после этого забил "Королевский клуб". С дальним ударом справился голкипер Севильи, но отбил прямо в стойку. От нее мяч полетел в незащищенный вратарем угол. Бензем был рядом с воротами и закатил мяч в пустые владения соперника – 1:1.

Победный гол

Казалось, что команды распишут мировую. Но на 87-й минуте Реал вырвал победу.

Винисиус мастерски обработал передачу с глубины поля, сместился поближе к центру рядом со штрафным и мощным ударом прошил сетку ворот соперника. Голкипер лишь кончиками пальцев дотянулся до мяча, но не помешал ему пересечь линию владений – 2:1.

Реал победил Севилью – 2:1.

Победа позволила мадридскому клубу не уменьшить отрыв от идущего вторым Атлетико. Отставание между двумя командами из Мадрида уже составляет 4 очка.

Севилья с 28 пунктами занимает 4-ю позицию.

Реал – Севилья: видеообзор матча