У Кепы нет шансов: в Испании оценили перформанс Лунина в поединке против Севильи – видео

В воскресенье, 25 февраля, состоялись матчи 26 тура испанской Ла Лиги. В одном из них мадридский Реал на своем поле принимал Севилью.

Хозяева поля одержали минимальную победу со счетом 1:0. Решающий гол в конце встречи забил 38-летний хорватский полузащитник Лука Модрич.

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Все в восторге от игры Лунина

Ворота "сливочных" в седьмом матче подряд защищал Андрей Лунин. Он вышел в стартовом составе и отыграл "на ноль", совершив 1 сейв, 2 удачных выхода на мяч, а также перехватил 1 навес. Украинский вратарь сделал 23 касания к мячу, отдал 10 из 12 точных передач, дважды вынес мяч и заработал 1 фол.

Несмотря на то, что на счету Андрея Лунина только 1 сейв, он был с приставкой супер. на 52-й минуте украинец эффектно отразил удар Исаака Ромеро с ближней дистанции в стиле легендарного Икера Касильяса, который сделал подобный сейв против той же Севильи в 2009 году.

Смотрите видео с сейвом Лунина

Такое выступление Лунина не осталось без внимания. В испанском издании оценили игру украинца и заявили, что до возвращения Тибо Куртуа он однозначно будет первым номером команды.

Андрей Лунин в первом тайме только наблюдал за матчем, у него почти не было работы. Но чего только стоит сейв одной ногой во втором тайме после удара с близкого расстояния от Исаака Ромеро. Здесь уже нет никаких споров – украинец останется в воротах, ожидая возвращения Куртуа, которое все ближе и ближе,

– говорится в сообщении Marca.

Также в восторге от игры украинца была и пресс-служба Реала. В соцсетях после матча был опубликован твит на странице "сливочных", где Андрей получил комплимент за свою надежность:

"Замки "Лунин" – лучшие для вашего дома".

Фаната Реала при этом также не стояли в стороне, они уже начинают называть Андрея Лунина одним из лучших вратарей Европы и даже пророчат ему место в старте после возвращения Тибо Куртуа.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 украинский вратарь провел 19 матчей за "сливочных", в которых пропустил 14 голов и 9 поединков сыграл "на ноль".

. Следующий матч мадридский Реал проведет 2 марта на выезде против Валенсии Романа Яремчука. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.