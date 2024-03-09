Реал рассматривает два варианта относительно будущего Лунина: все зависит от решения украинца

Бельгийский вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа близок к возвращению в команду из-за травмы. Известно, что будет с дальнейшим будущим Андрея Лунина.

Отмечают, что после возвращения в строй Куртуа займет место стартового вратаря в команде. Однако руководство Реала все равно хочет оставить в команде украинца.

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Будущее Лунина в Реале

Президент мадридцев Флорентино Перес хочет вознаградить украинца за отличный сезон повышением зарплаты. Однако если Лунин не продлит контракт – Реал выставит его на продажу, чтобы не потерять бесплатно в 2025 году.

Отмечается, что Реал также может рассмотреть выкуп Кепы у Челси за 10 – 15 миллионов, если Лунин решит уйти.

Лунин имеет доверие к тренерскому штабу

Ранее также сообщалось, что Лунин имеет полное доверие тренерского штаба Реала и может доиграть этот сезон в роли основного вратаря команды.

Руководство команды планирует не спешить с использованием Куртуа в матчах после его возвращения, а вместо этого постепенно вводить бельгийца в игру с командами "низшего уровня", поскольку его готовность к игре сейчас вызывает определенные сомнения.

Следующий поединок мадридский Реал сыграет 10 марта на "Сантьяго Бернабеу" против Сельты. Игра начнется в 19:30. Сейчас "сливочные" занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги и имеют отрыв от ближайшего преследователя Барселоны в 5 очков.