Стал одноклубником Лунина: Реал объявил о подписании звезды ПСЖ Килиана Мбаппе

Мадридскому Реалу удалось бесплатно подписать одного из лучших футболистов в мире. Мбаппе отказался продлевать соглашение с ПСЖ ради перехода в стан "бланкос".

Сезон 2023-2024 официально завершен. Клубы отпустили своих игроков на отдых или готовиться к Евро и Копа Америка. Между тем уже началась активная трансферная кампания.

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Звездный трансфер Реала

И сразу в начале июня официально объявлено о наиболее ожидаемом трансфере. Сайт мадридского Реала сообщил о подписании французского форварда Килиана Мбаппе.

Экс-игрок ПСЖ подписал с "бланкос" контракт на пять сезонов, до 2029 года. Контракт Мбаппе с парижанами завершился в конце прошлого сезона, поэтому Реалу игрок достался бесплатно.

Отметим, что Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 180 миллионов евро. Полноценная презентация Мбаппе как игрока Реала состоится уже после завершения Евро-2024.

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Звездная карьера Мбаппе

Напомним, что Мбаппе является воспитанником Монако, с которым в 2017 году выиграл чемпионат Франции. В том же году нападающего приобрел ПСЖ за 180 миллионов евро.

В составе парижан Килиан стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 256 голов в 308 матчах. Также в столице Франции Мбаппе покорилось 15 трофеев, среди которых шесть чемпионств в Лиге 1.

Кроме того, в 2020-м француз дошел с ПСЖ до финала Лиги Чемпионов, где проиграл Баварии (0:1). В составе сборной Франции Мбаппе забил 46 голов в 77 матчах, выиграв чемпионат мира-2018 и Лигу наций-2021.

Реал в сезоне 2023-2024