Стал одноклубником Лунина: Реал объявил о подписании звезды ПСЖ Килиана Мбаппе
Источник:Реал Мадрид
Мадридскому Реалу удалось бесплатно подписать одного из лучших футболистов в мире. Мбаппе отказался продлевать соглашение с ПСЖ ради перехода в стан "бланкос".
Сезон 2023-2024 официально завершен. Клубы отпустили своих игроков на отдых или готовиться к Евро и Копа Америка. Между тем уже началась активная трансферная кампания.
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Звездный трансфер Реала
И сразу в начале июня официально объявлено о наиболее ожидаемом трансфере. Сайт мадридского Реала сообщил о подписании французского форварда Килиана Мбаппе.
Экс-игрок ПСЖ подписал с "бланкос" контракт на пять сезонов, до 2029 года. Контракт Мбаппе с парижанами завершился в конце прошлого сезона, поэтому Реалу игрок достался бесплатно.
Отметим, что Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 180 миллионов евро. Полноценная презентация Мбаппе как игрока Реала состоится уже после завершения Евро-2024.
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Звездная карьера Мбаппе
Напомним, что Мбаппе является воспитанником Монако, с которым в 2017 году выиграл чемпионат Франции. В том же году нападающего приобрел ПСЖ за 180 миллионов евро.
В составе парижан Килиан стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 256 голов в 308 матчах. Также в столице Франции Мбаппе покорилось 15 трофеев, среди которых шесть чемпионств в Лиге 1.
Кроме того, в 2020-м француз дошел с ПСЖ до финала Лиги Чемпионов, где проиграл Баварии (0:1). В составе сборной Франции Мбаппе забил 46 голов в 77 матчах, выиграв чемпионат мира-2018 и Лигу наций-2021.
Реал в сезоне 2023-2024
- мадридцы феерично завершили прошлую кампанию, выиграв три трофея за год
- в январе Реал триумфовал в Суперкубке Испании, одолев в финале Барселону (3:1)
- также подопечные Анчелотти уверенно выиграли чемпионство в Ла Лиге, потерпев лишь одно поражение в сезоне
- "вишенкой" на торте стала победа в Лиге чемпионов, где Реал переиграл в финале дортмундскую Боруссию (2:0)
- важной частью мадридской команды стал Андрей Лунин, который отыграл 31 матч (из них 12 – насухо)