Неутешительные новости для Лунина: Реал положил глаз на "непробиваемого" голкипера сборной Марокко

Надежная игра вратаря сенсационной сборной Марокко Яссина Буна привлекла внимание мадридского Реала. Королевский клуб рассматривает возможность подписать звезду Мундиаля-2022.

Марокканский голкипер Яссин Буну стал одним из открытий чемпионата мира в Катаре. Именно надежная игра первого номера "Атласских львов" стала залогом успеха представителя Африки на Мундиале-2022.

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Игра Буну на ЧМ-2022 привлекла внимание Реала

Неудивительно, что к надежному голкиперу сборной Марокко появился интерес ведущих клубов Европы. По информации испанских источников, в подписании Яссина Буну заинтересован мадридский Реал.

Если этот трансфер удастся совершить, Буну получит роль второго номера "сливочных", а украинец Андрей Лунин отправится в аренду.

В настоящее время Буну защищает цвета испанской Севильи. Его контракт с "красно-белыми" действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего голкипера в 15 миллионов евро. Однако Севилья желает получить за Яссина не менее 30 миллионов. Такая цена считается облачной для запасного голкипера.

Ранее сообщалось об интересе мюнхенской Баварии к голкиперу сборной Хорватии Доминику Ливаковичу. Чемпионы Германии ищут замену травмированному Мануэлю Нойеру.

Напомним, что следующий матч на чемпионате мира сборная Марокко проведет 14 декабря. В полуфинальном матче "Атласские львы" встретятся со сборной Франции. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.