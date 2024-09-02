Голевая засуха прервалась: Мбаппе сделал первый дубль в Ла Лиге против Бетиса – видеообзор игры

В воскресенье, 1 сентября, состоялись очередные матчи чемпионата Испании по футболу. Закрывал программу четвертого тура Ла Лиги поединок на "Сантьяго Бернабеу" между мадридским Реалом и Бетисом.

Хозяева поля имели огромные проблемы с менее статусным соперником. Однако во втором тайме команда Анчелотти все же смогла вырвать победу со счетом 2:0, пишет 24 Канал.

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Памятная ночь для Мбаппе

Этот матч стал особенным для звездного новичка "сливочных" Килиана Мбаппе. Он не мог отличиться в трех стартовых турах чемпионата Испании, из-за чего получал немало критики.

Но в четвертом поединке неутешительная серия оборвалась. Французский форвард забил сразу два гола, которые к тому же принесли Реалу победу.

Особенно заслуживает внимания первое взятие ворот. Феде Вальверде отдал гениальный пас, а Килиан Мбаппе удачно реализовал свой момент. Второй гол француз забил с пенальти.

Смотрите видео с дублем Мбаппе в обзоре матча Реал – Бетис

К слову. Всего Килиан Мбаппе провел пять матчей за Реал во всех турнирах. До этого он отмечался лишь одним взятием ворот в дебютном поединке за Суперкубок УЕФА.

Отметим, что следующий матч "сливочных" состоится 14 сентября. Действующий чемпион Ла Лиги на выезде будет встречаться с Реал Сосьедадом.