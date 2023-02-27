Барселона потеряла звездного лидера перед Эль-Классико в Кубке Короля

Каталонская Барселона понесла большую потерю перед Эль-Классико в Кубке Короля. В первом полуфинальном матче против Реала каталонский клуб не досчитается Роберта Левандовского.

Польский нападающий отыграл весь матч против Альмерии, в котором команда Хави неожиданно уступила сопернику 1:0. Единственный и победный гол для хозяев был забит на 24-й минуте. Барселона в Ла Лиге опережает Реал на 7 баллов.

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В Мадриде без польского нападающего

После поединка Барселона сообщила неприятную информацию о состоянии звездного форварда. Роберт Левандовски получил травму и пропустит ближайший поединок. У футболиста диагностировали растяжение левого подколенного сухожилия, которое не позволит ему сыграть в Эль-Классико против Реала.

Первый полуфинальный поединок Кубка Короля Реал – Барселона состоится 2 марта в Мадриде. Ответный матч запланирован на 5 апреля в Каталонии.

Напомним, что на пути в полуфинал Барселона одолела Реал Сосьедад 1:0, а Реал обыграл в мадридском дерби Атлетико 3:1.

Также Левандовский рискует пропустить еще два матча Ла Лиги против Валенсии (5 марта) и Атлетика с Бильбао (12 марта).

В июле 2022 года Роберт перебрался в Барселону, с которой заключил контракт до конца июня 2026 года. В соглашении есть опция пролонгации сотрудничества еще на год.

В текущем сезоне Левандовский провел в футболке каталонцев 31 матч, у которых отличился 25 голами и 6 ассистами.

Добавим, что к середине марта каталонский клуб лишился сразу двух своих лидеров – Педри и Усман Дембеле. Оба уже пропустили несколько предварительных матчей Барселоны.