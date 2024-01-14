Реал хочет взять реванш у Барселоны за поражение в 2023-м: где смотреть финал Суперкубка Испании

Осталось меньше суток до того момента, когда болельщики узнают имя победителя Суперкубка Испании по футболу. 14 января в финальной борьбе за трофей фанаты увидят настоящее Эль-Классико между Реалом и Барселоной.

Уже 14 января в 21:00 (по киевскому времени) на стадионе "Аль-Аввал Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прозвучит стартовый свисток о начале испанского Эль-Классико. Реал в 17 сыграет против Барселоны в Суперкубке Испании, передает 24 Канал.

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Извечное противостояние испанских грандов

В прошлом сезоне-2022/2023 испанские гранды тоже сошлись между собой в финальном матче, который закончился в пользу "блаугранаса" 1:3. Победу Барселоне принесли голы Гави, Педри и Левандовски. За Реал единственный гол забил Карим Бензема, который уже не выступает за мадридский коллектив.

Поэтому у "сливочных" есть серьезная мотивация взять реванш за прошлогоднее поражение в финале. Тем более что на это у команды Карло Анчелотти есть все шансы.

Вероятно, украинские болельщики не смогут поболеть за Андрея Лунина. По информации СМИ, голкипер сборной Украины останется в запасе Реала, а ворота "Королевского клуба" будет защищать Кепа, солидно наварившего в полуфинале Суперкубка против мадридского Атлетико.

Где в Украине можно посмотреть финал Суперкубка Испании

Телеканалы Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+, которые есть в пакете Megogo, не покажут финальную встречу Суперкубка Испании.

Матч Реал – Барселона может просмотреть только на OTT-платформе Setanta Sports.

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