Кепа пропустил дважды: Реал без Лунина чудом вырвал победу над аутсайдером – відео

В воскресенье, 21 января, на "Сантьяго Бернабеу" состоялся матч 21 тура Ла Лиги между командами Реал и Альмерия. Откровенный аутсайдер создал достаточно проблем "королевскому клубу".

Реал – Альмерия 3:2

Голы: Беллингем, 56 (с пен.), Винисиус, 67, Карвахаль, 90+9 – Рамазани, 1, Гонсалес, 43

Главный тренер "галактикос" Карло Анчелотти оставил на скамейке запасных Андрея Лунина и доверил место в воротах Кепе Аррисабалаге. Об этом решении титулованный итальянец пожалел уже на первой минуте матча, пишет 24 Канал.

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Альмерия едва не наказала Реал

Бельгийский вингер Альмерии Ларджи Рамазани на 38-й секунде матча оказался на ударной позиции и отправил первый мяч в ворота Кепы. Такого начала от аутсайдера Ла Лиги никто не ожидал. Однако это были только цветочки.

В конце первого тайма гости вторично заставили конкурента Лунина доставать мяч из сетки. Хавбек Альмерии Эдгар Гонсалес был первым на подборе и пробил в правую девятку.

В перерыве Анчелотти сумел привести в чувство своих футболистов, которые с другим настроением вышли на второй тайм.

На 57-й минуте матча Беллингем реализовал пенальти в ворота Альмерии и сократил разрыв в счете. Сразу же гости усилиями Серхио Аррибаса забили третий гол в ворота Кепы. Но арбитр после просмотра ВАР не засчитал мяч.

После этого Винисиус Жуниор сравнял счет в матче – 2:2. А окончательную точку поставил Карвахаль на 9 добавленной минуте.

Реал в фантастическом матче сумел вырвать победу над Альмерией со счетом 3:2.

Команда Анчелотти на два балла опережает Жирону, но "бело-красные" смогут обойти "галактикос", если сегодня обыграют Севилью.

Альмерия, давшая настоящий бой Реалу, с шестью очками осталась на последнем месте.

Видеообзор матча Реал – Альмерия