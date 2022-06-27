Без слов, – Малиновский отреагировал на благотворительность участника Уимблдона для Украины

Губерт Гуркач открыто объявил, что благодаря своим выступлениям на Уимблдоне будет помогать украинцам. Польский теннисист поможет финансово.

Реакция украинского футболиста

10-я ракетка мира из Польши соединит любимое дело жизни с благотворительностью. За каждый сделанный эйс (подачу на вылет) Губерт Гуркач будет перечислять 100 евро на нужды Украины. Именно таким жестом поляк показал, что стоит на стороне нашего народа в войне против России.

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Ранее свою поддержку выражала другая польская теннисиста и первая ракетка мира Ига Швентек.

На этот поступок Гуркача уже отреагировал один из лидеров сборной Украины по футболу Руслан Малиновский. Полузащитник кратко прокомментировал решение польского теннисиста.

Без слов, спасибо тебе,

– написал Малиновский.

Сам Гуркач добавил, что надеется сделать на Уимблдоне как можно больше эйсов.

Отметим, что поляк уже вступил в борьбу за трофей британского турнира. 27 июня Гуркач вышел на корт против испанца Алехандро Давидовича Фокина. Но при счете 3:3 в первом сете поединок был прерван из-за дождя.