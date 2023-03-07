"Должны гореть в страшном огне": сильная реакция комментатора на расстрел пленника - видео

Цивилизованный мир всколыхнуло видео старты украинского военнопленного россиянами, появившееся в сети 6 марта. Спортивное сообщество тоже не обошло эти зверства в стороне.

На видео виден украинский защитник, попавший в плен россиян. На бикование окупантов наш военный ответил "Слава Украине!", за что вплотную был расстрелян безжалостным врагом. Это видео привело к БУМу в соцсетях. 24 канал.

Стоит увидеть Героям слава, а тебе в раю: щемящее видео Усика на расстрел военнопленного россиянами

"Чтобы все их родственники и друзья постоянно чувствовали, ту мучительную боль"

Страницы спортсменов в инстаграмме, твиттере и других соцсетях гудят этим жутким роликом. В очередной раз эту тему расстрела задел комментатор матча АПЛ Брентфорд - Фулхэм Игорь Бойко.

Перед стартовым свистком украинский комментатор издал мощную жару в прямом эфире. Бойко почтил память павшего за свободу Украины бойца и обратился к оккупантам. Враг должен ответить за все совершенные преступления и гореть в огне.

Героям слава, человече! Героям слава! И смерть врагам! Всем врагам, пришедшим в Украину убивать ее сыновей и дочерей. Все они должны быть уничтожены, все они гореть в страшном огне. И не виртуальном аду, который придумали церковники, чтобы запугать пугливых людей. А в настоящем человеческом огне. И чтобы все их родственники и друзья постоянно ощущали, ту невыносимую боль, порыв которой пережил каждый из нас, когда увидел это циничное убийство этого безымянного героя РФ при поддержке русского народа. Все они обязаны ответить за свои преступления. Слава Украине! И Слава Героям,

– сказал украинский комментатор в начале матча АПЛ.

Реакция комментатора на старт военнопленного россиянами: смотрите видео

Отметим, что семья погибшего воина узнала своего родственника, которого расстреляли россияне В ВСУ назвали вероятную фамилию военного – Тимофей Шадура. По данным Сухопутных войск ВСУ, он пропал без вести еще 3 февраля 2023 года. Служил защитник в 30-й отдельной механизированной бригаде.

Напомним, что матч АПЛ принес поклонникам английского футбола пять голов, один из которых забил выступавший в аренде в Фулхеме футболист Шахтера Манор Соломон. Но даже его мяч не принес гостям победу. Бренфторд вырвал три очка при домашних трибунах – 3:2.