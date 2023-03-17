"Вот и сказочке конец": Долгополов прокомментировал ордер на арест российского диктатора
Источник:Инстаграмм Александра Долгополова
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Легенда украинского тенниса Александр Долгополов отреагировал на решение международной юстиции.
Кровавый маньяк Владимир Путин ответит за свои преступления. Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента Российской Федерации. Он обвиняется в незаконной депортации украинских детей. Это только начало уголовных дел, которые впоследствии получит российский фюрер.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
Будет арестован в 122 странах мира
На это неординарное событие отреагировал бывший украинский теннисист Александр Долгополов.
Подозревается в военных преступлениях. Вот и сказочке конец. Теперь никакая нормализация отношений с этой страной невозможна в большинстве стран мира, пока не будут изданы все военные преступники. Будет арестован в 122 странах мира,
– написал Долгополов в Instagram.
Путина ждет Гаагский трибунал
- Решение суда означает, что Путин должены арестовать за пределами России и передать в суд.
- Это может произойти на территории стран, ратифицировавших Римский устав. Таких стран сейчас 122.
- Путина могут задержать почти во всех странах Европы, ряде государств Африки, Южной и Северной Америки, а также Австралии.
- Отметим, президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на решение суда.