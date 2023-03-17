"Вот и сказочке конец": Долгополов прокомментировал ордер на арест российского диктатора

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Легенда украинского тенниса Александр Долгополов отреагировал на решение международной юстиции.

Кровавый маньяк Владимир Путин ответит за свои преступления. Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента Российской Федерации. Он обвиняется в незаконной депортации украинских детей. Это только начало уголовных дел, которые впоследствии получит российский фюрер.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Будет арестован в 122 странах мира

На это неординарное событие отреагировал бывший украинский теннисист Александр Долгополов.

Подозревается в военных преступлениях. Вот и сказочке конец. Теперь никакая нормализация отношений с этой страной невозможна в большинстве стран мира, пока не будут изданы все военные преступники. Будет арестован в 122 странах мира,

– написал Долгополов в Instagram.

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