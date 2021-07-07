Это было бы для меня большой честью, – экс-тренер сборной Украины хочет возглавить команду Росси

Бывший ассистент Сергея Реброва в киевском Динамо и Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо заявил о своем желании поработать с национальной командой России по футболу.

В настоящее время сборную России возглавляет Станислав Черчесов, с которым команда не смогла выйти в плей-офф финальной части Евро-2020, из-за чего специалист вскоре может быть отправлен в отставку.

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"Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России. У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата. В Динамо Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас же украинская команда формируется игроками Динамо, которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России", – сказал Рианчо.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Станислава Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

Что известно о Рианчо

Последним местом работы Рауля Рианчо был московский Спартак, где он в 2018 году сперва был ассистентом Массимо Карреры, а затем непродолжительное время руководил командой на правах исполняющего обязанности главного тренера.