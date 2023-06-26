Европейские игры-2023: когда будут выступать украинцы в 6-й соревновательный день
Европейские игры-2023 в самом разгаре. В понедельник. 26 июня состоится шестой соревновательный день с участием украинских атлетов.
Украинские спортсмены будут представлены в разных дисциплинах в течение всего дня. Соревнования для представителей нашей страны начнутся с 10:00 в современном пятиборье, пулевой стрельбе и фехтовании, сообщает 24 Канал.
К теме Европейские игры-2023: Украина одержала третью победу в прыжках в воду
Насыщенная программа для Украины
Всего в шестой соревновательный день украинские атлеты будут соревноваться в десяти видах спорта: современном пятиборье, пулевой стрельбе, фехтовании, тайском боксе, тхэквондо, бадминтоне, прыжках в воду, стрельбе из лука, боксе и брейкинге.
В этот день Украина будет впервые выступать в бадминтоне и брейкинге, а заключительные соревнования состоятся в тхэквондо.
Надеемся, что нашей сборной удастся выиграть множество комплектов медалей.
Расписание выступлений украинских спортсменов на Европейских играх
- 10:00. Современное пятиборье: Современное пятиборье: Юрий Ковальчук, Максим Агарушев, Александр Товкай, Павел Тимощенко (фехтование, квалификация)
- 10:00. Пулевая стрельба: Анастасия Немец, Елена Костевич (пистолет, 25 метров, квалификация)
- 10:00-12:10. Фехтование: Джоан-Фейби Бежура, Инна Бровко, Дарья Варфоломеева, Влада Харькова (одиночный турнир, шпага, первые раунды)
- 10:12. Тайский бокс: Рената Подолян (свыше 73 кг, 1/8 финала)
- 10:12-12:30. Тхэквондо: Андрей Гарбар (до 87 кг, 1/8 финала)
- 10:30. Бадминтон: Даниил Боснюк (одиночный турнир, групповой этап)
- 11:00. Прыжки в воду: Даниил Коновалов, Станислав Олиферчик (одиночные прыжки, 1-метровый трамплин, квалификация)
- 11:00. Стендовая стрельба: Николай Мильчев, Ирина Маловичко (смешанный турнир, круглый стенд, квалификация)
- 11:00–13:30. Фехтование: Даниил Гойда, Ростислав Герцик, Клод Юнес, Андрей Погребняк (одиночный турнир, рапира, первые раунды)
- 11:45. Пулевая стрельба: Дарья Тихова, Наталья Калныш (винтовка с 3 позиций, 50 метров, квалификация)
- 13:00. Пулевая стрельба: женщины, пистолет, 25 метров, финал
- 15:15. Стрельба из лука: Алексей Гунбин (одиночный турнир, олимпийский лук, 1/32 финала)
- 15:15. Бокс: Мария Бова (66 кг, 1/8 финала)
- 15:30. Пулевая стрельба: женщины, винтовка с 3 позиций, 50 метров, финал
- 15:45. Стрельба из лука: Иван Кожокарь (одиночный турнир, олимпийский лук, 1/16 финала)
- 16:10. Тайский бокс: Владислав Никитась (60 кг, полуфинал)
- 16:15. Бокс: Александр Хижняк (80 кг, 1/8 финала)
- 16:25. Тайский бокс: Игорь Любченко (67 кг, полуфинал)
- 16:30. Стрельба из лука: Артем Овчинников (одиночный турнир, олимпийский лук, 1/32 финала)
- 16:55. Тайский бокс: Анастасия Михайленко (51 кг, полуфинал)
- 17:25. Тайский бокс: Егор Шкурихин (81 кг, полуфинал)
- 17:25. Тайский бокс: Александр Ефименко (71 кг, полуфинал)
- 17:30. Современное пятиборье: Ирина Хохлова, Ольга Клунникова, Валерия Пермыкина (фехтование, рейтинговый раунд)
- 17:50. Стендовая стрельба: смешанный турнир, круглый стенд, финал
- 18:25. Тайский бокс: Олег Примачев (91 кг, полуфинал)
- 18:30. Бадминтон: Глеб Бекетов/Михаил Махновский (парный турнир, групповой этап)
- 18:44-19:48. Брейкинг: Анна Пономаренко (групповой раунд)
- 19:00. Прыжки в воду: одиночные прыжки, 1-метровый трамплин, финал
- 19:30. Бокс: Анна Охрей (60 кг, 1/8 финала)
- 20:00. Бадминтон: Мария Столяренко/Елизавета Жарко (парный турнир, групповой этап)
- 20:00–21:04. Брейкинг: Александр Гатин-Лозинский (групповой раунд)
- 20:20. Фехтование: женщины, одиночный турнир, шпага, финал
- 20:20-21:24. Брейкинг. Олег Кузнецов (групповой раунд)
- 20:30. Бадминтон: Полина Бугрова (одиночный турнир, групповой этап)
- 20:45. Бокс: Дмитрий Замотаев (51 кг, 1/8 финала)
- 20:50. Фехтование: мужчины, одиночный турнир, рапира, финал
- 21:12. Тайский бокс: мужчины, до 87 кг, финал
- 21:24. Тайский бокс: женщины, более 73 кг, финал