Европейские игры-2023: когда будут выступать украинцы в 6-й соревновательный день

Европейские игры-2023 в самом разгаре. В понедельник. 26 июня состоится шестой соревновательный день с участием украинских атлетов.

Украинские спортсмены будут представлены в разных дисциплинах в течение всего дня. Соревнования для представителей нашей страны начнутся с 10:00 в современном пятиборье, пулевой стрельбе и фехтовании, сообщает 24 Канал.

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Насыщенная программа для Украины

Всего в шестой соревновательный день украинские атлеты будут соревноваться в десяти видах спорта: современном пятиборье, пулевой стрельбе, фехтовании, тайском боксе, тхэквондо, бадминтоне, прыжках в воду, стрельбе из лука, боксе и брейкинге.

В этот день Украина будет впервые выступать в бадминтоне и брейкинге, а заключительные соревнования состоятся в тхэквондо.

Надеемся, что нашей сборной удастся выиграть множество комплектов медалей.

Расписание выступлений украинских спортсменов на Европейских играх

10:00. Современное пятиборье: Современное пятиборье: Юрий Ковальчук, Максим Агарушев, Александр Товкай, Павел Тимощенко (фехтование, квалификация)

10:00. Пулевая стрельба: Анастасия Немец, Елена Костевич (пистолет, 25 метров, квалификация)

10:00-12:10. Фехтование: Джоан-Фейби Бежура, Инна Бровко, Дарья Варфоломеева, Влада Харькова (одиночный турнир, шпага, первые раунды)

10:12. Тайский бокс: Рената Подолян (свыше 73 кг, 1/8 финала)

10:12-12:30. Тхэквондо: Андрей Гарбар (до 87 кг, 1/8 финала)

10:30. Бадминтон: Даниил Боснюк (одиночный турнир, групповой этап)

11:00. Прыжки в воду: Даниил Коновалов, Станислав Олиферчик (одиночные прыжки, 1-метровый трамплин, квалификация)

11:00. Стендовая стрельба: Николай Мильчев, Ирина Маловичко (смешанный турнир, круглый стенд, квалификация)

11:00–13:30. Фехтование: Даниил Гойда, Ростислав Герцик, Клод Юнес, Андрей Погребняк (одиночный турнир, рапира, первые раунды)

11:45. Пулевая стрельба: Дарья Тихова, Наталья Калныш (винтовка с 3 позиций, 50 метров, квалификация)

13:00. Пулевая стрельба: женщины, пистолет, 25 метров, финал

15:15. Стрельба из лука: Алексей Гунбин (одиночный турнир, олимпийский лук, 1/32 финала)

15:15. Бокс: Мария Бова (66 кг, 1/8 финала)

15:30. Пулевая стрельба: женщины, винтовка с 3 позиций, 50 метров, финал

15:45. Стрельба из лука: Иван Кожокарь (одиночный турнир, олимпийский лук, 1/16 финала)

16:10. Тайский бокс: Владислав Никитась (60 кг, полуфинал)

16:15. Бокс: Александр Хижняк (80 кг, 1/8 финала)

16:25. Тайский бокс: Игорь Любченко (67 кг, полуфинал)

16:30. Стрельба из лука: Артем Овчинников (одиночный турнир, олимпийский лук, 1/32 финала)

16:55. Тайский бокс: Анастасия Михайленко (51 кг, полуфинал)

17:25. Тайский бокс: Егор Шкурихин (81 кг, полуфинал)

17:25. Тайский бокс: Александр Ефименко (71 кг, полуфинал)

17:30. Современное пятиборье: Ирина Хохлова, Ольга Клунникова, Валерия Пермыкина (фехтование, рейтинговый раунд)

17:50. Стендовая стрельба: смешанный турнир, круглый стенд, финал

18:25. Тайский бокс: Олег Примачев (91 кг, полуфинал)

18:30. Бадминтон: Глеб Бекетов/Михаил Махновский (парный турнир, групповой этап)

18:44-19:48. Брейкинг: Анна Пономаренко (групповой раунд)

19:00. Прыжки в воду: одиночные прыжки, 1-метровый трамплин, финал

19:30. Бокс: Анна Охрей (60 кг, 1/8 финала)

20:00. Бадминтон: Мария Столяренко/Елизавета Жарко (парный турнир, групповой этап)

20:00–21:04. Брейкинг: Александр Гатин-Лозинский (групповой раунд)

20:20. Фехтование: женщины, одиночный турнир, шпага, финал

20:20-21:24. Брейкинг. Олег Кузнецов (групповой раунд)

20:30. Бадминтон: Полина Бугрова (одиночный турнир, групповой этап)

20:45. Бокс: Дмитрий Замотаев (51 кг, 1/8 финала)

20:50. Фехтование: мужчины, одиночный турнир, рапира, финал

21:12. Тайский бокс: мужчины, до 87 кг, финал

21:24. Тайский бокс: женщины, более 73 кг, финал

. Перед началом шестого соревновательного дня в медальном зачете Украина занимает третье место после Испании и Италии. В активе наших атлетов уже 22 награды: 11 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые.