В бой вступает Украина: расписание 1/4 финала Евро-2020 – где смотреть решающие матчи

После того, как определились первые полуфиналисты Евро-2020, за остальные две путевки 3 июля поборются еще четыре команды. В полуфинал попытается пробиться и Украина. Расписание матчей 1/4 финала читайте далее в материале.

Чехия – Дания (начало в 19:00)

Третий матч 1/4 финала Евро-2020 состоится в Баку (Азербайджан) на "Олимпийском" стадионе. Встретятся сборные Чехии и Дании.

Достойно внимания Победит ли Украина самую дорогую команду Евро-2020: анонс 1/4 финала против Англии

В Украине матч Чехия – Дания покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало трансляции в 18:50. Игра же начнется в 19:00.

Чехия вышла в плей-офф, заняв третье место в группе D. Чехи одолели Шотландию, сыграли вничью с Хорватией и проиграли Англии. В 1/8 финала Чехия сенсационно выбила Нидерланды.

Дания также заняла третье место в своей группе. В квартете B датчане одолели только Россию (4:1), но проиграли финнам и бельгийцам. В 1/8 финала Дания уверенно прошла Уэльс.

В компании Favbet считают Данию фаворитом игры. Их проход в полуфинал оценен коэффициентом 1,60. На проход Чехии букмекеры дают коэффициент 2,47.

Украина – Англия (начало в 22:00)

Последний матч 1/4 финала состоится в Риме (Италия) на "Олимпико". Сборная Украины померится силами с фаворитом Евро-2020 – Англией.

Посмотреть поединок Украина – Англия можно на каланах "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Трансляция начнется в 21:50. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Сборная Украины на Евро-2020 выиграла только два матча – на групповом этапе у Северной Македонии и в 1/8 финала против Швеции. В пассиве "сине-желтых" поражения Нидерландам и Австрии.

Англия – единственная команда на Евро-2020, которая не пропустила ни одного гола. Англичане победили в группе Чехию и Хорватию и сыграли вничью с Шотландией. В 1/8 финала "Три льва" одолели Германию.