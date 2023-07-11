В Житомире никогда не было чернокожих игроков: как фанаты Полесья попали в расистский скандал

Житомирское Полесье ворвалось в элиту украинского футбола. И команда, благодаря подписаниям игроков, вполне могла претендовать на высокие места. Сейчас все обсуждают не только новичков клуба, но и отношение к этому болельщиков команды, когда не обошлось без расистских высказываний.

Хотя у футбольного клуба Полесья на логотипе и написано "1959" как год основания, отсчетом для современного клуба стоит считать 2016 год. Ведь именно тогда в Житомире был создан клуб, который в 2017 году был переименован в Полесье. "Эпоха расцвета" клуба пришла после того, как в 2021 году клуб перешел в собственность миллиардера Геннадия Буткевича. А с его деньгами в Житомир потянулись и более качественные футболисты, которые позволили команде в 2023 году завоевать путевку в УПЛ.

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Но новый сезон команда может начать с расистского скандала, который спровоцировали фанаты клуба. На странице фанатов клуба White Zt Family был опубликован пост, в котором высказывались против подписания игроков из Африки. Речь идет о Джардже из Гамбии, Аниагбосо из Нигерии, Макуане из Конго.

И сразу прибегли к манипуляциям, написав "самая дорогая покупка (600 000 € по данным transfermarkt) – Бени Макуана из Монпелье". Вот только 600 тысяч евро – это сумма, в которую оценен игрок на этом портале, но не самая сумма трансфера. О том, сколько обошелся переход игрока, в Полесье не указывают. А тот же transfermarkt дает сумму в 250 тысяч евро.

Среди прочего там заявили, что "молодым футболистам сложно пробиться в основной состав первой команды Полесья, где играют такие иностранные легионеры".

Позиция WZTF однозначна – африканских легионеров в "Черный список"! И дело здесь не в расизме. Мы хотим, чтобы за Полесье выступали, прежде всего, близкие по духу и менталитету игроки. В Житомире никогда не было чернокожих игроков, и это традиция, отличающая наш клуб от других. Селекционеры должны искать новых игроков на Житомирщине, в соседних областях, то есть исторически по духу близких к "Полесскому краю". А уже потом обращать внимание на всю Украину и Европу,

– убеждены фанаты клуба.

Почему такая позиция – это расизм

Такие высказывания болельщиков клуба вызвали большие обсуждения в футбольной среде Украины. И как бы фанаты Полесья не пытались доказать, что "дело здесь не в расизме", их высказывания являются именно расизмом. Они выступают против конкретных игроков из конкретного материка – Африки, и еще указывают на цвет кожи. Они не выступают вообще против легионеров в клубе, а именно против африканских игроков.

Ведь клуб подписал и контракт с футболистом Эмилем Мустафаевым. Он родился в Кропивницком, но решил принять гражданство Азербайджана. И за молодежную команду этой страны уже сыграл три матча. Но против него житомирские фанаты ничего против не имеют.

В комментариях им написал и, как тогда быть, если клуб решит подписать соглашение с таким футболистом, как Адеринсола Эсеола. Это игрок, родившийся в Житомире в семье украинки и нигерийца. Ответ был "по мере поступления проблем". То есть, даже житомирское происхождение не гарантирует футболисту, что против его подписания не выступят те, которые требуют от клуба подписывать игроков из Житомира. Стоит ли тогда задавать вопрос почему?

Второе – писать, что "в Житомире никогда не было чернокожих игроков, и это традиция, отличающая наш клуб от других" – это заниматься искажением информации. С одной стороны – так и есть. Но было ли это обусловлено четкой позицией, что клуб не подписывает таких игроков. Так ли просто исторически сложилось, что житомирский клуб никогда не подписывал игроков из Африки, потому что не было такой возможности? Ибо тогда таких разнообразных "традиций" можно собрать "вагон и маленькую тележку".

Предыдущий футбольный клуб в Житомире прекратил свое существование 27 ноября 2004 года. До этого в Украине команда выступала в низших лигах. Мало какой африканский легионер отправится в "трясину украинского футбола". Поэтому и хвастаться здесь нечем. По тому же принципу можно написать, что в Житомире никогда не было игрока из Австралии или Северной Америки. Действительно ли стоит об этом писать в XXI веке?

И, как обратили внимание на это болельщикам клуба, Житомир до этого никогда не был представлен в элите украинского футбола. Это тоже "традиция", но в 2023 году они от нее почему-то "отказались".

Относительно поиска "новых игроков в Житомирской области". Так, в составе Полесья действительно выступает немало игроков, которые из Житомира или Житомирской области. Вот только вратарь Артем Поспелов в прошлом сезоне провел всего один матч за команду. Его нужно было ставить на матчи только по признаку происхождения из этого региона?

Подписание Дениса Бойко вряд ли позволит ему провести больше матчей в новом сезоне. Выходит, что подписание такого игрока не позволяет развиваться местному футболисту. А если он еще и после этого проигрывает конкуренцию Чиджоке Аниагбосо, то это уже вопрос именно Артему Поспелову.

27 минут за сезон в активе и Даниила Волынца. У Никиты Петрука немного лучшие показатели (8 матчей, 5 из которых – в старте), но считать ли его местным воспитанником – еще тот вопрос, ведь четыре года он занимался во львовских клубах.

Максим Андрющенко в прошлом сезоне отыграл 11 матчей. Но всего провел на поле всего 210 минут. И по окончании сезона он покинул команду. Так же как и в поиске нового клуба Андрей Власюк, в прошлом сезоне сыгравший 5 матчей. Этим игрокам тоже помешали показать лучшую игру легионеры? Но тогда их в клубе не было.

К определенным исключениям можно отнести только Яна Морговского. А также Владислава Вакулу, но вряд ли его можно назвать воспитанником местного футбола.

Но вопрос – где бы сейчас было Полесье, если бы в команде выступали именно игроки из Житомирской области? Потому что взлет команды в УПЛ прошел именно благодаря тому, что клуб подписал топовых игроков, которым платил немалую зарплату – на уровне УПЛ. Вряд ли они пошли бы в этот клуб при других условиях.

И о фразе "исторически по духу близки к "Полесскому краю". Считать ли таким Филиппа Будковского? Это футболист, летом 2016 года перешедший в российский Анжи в аренду. Туда же он отправился в январе 2018 года еще на шесть месяцев в аренду? Стоит ли напоминать, что в то время уже шла война России против Украины. Наличие такого игрока в клубе соответствует озвученному принципу?

Или выступать можно только против тех, кто уже покинул команду. Здесь речь идет об Андрее Сахневиче. Он сам из Житомира и в 2015 году впервые отправился выступать в Россию. В начале 2017 года он вернулся в Украину. И летом 2021 года даже стал игроком Полесья. Но в 2022 году уже после полномасштабного вторжения России покинул команду и перешел в российский клуб.

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Вот и получается, что позиция фанатов Полесья – это расизм, который пытаются прикрыть "заботой о детских спортивных школах и молодых футболистах". Они не выступают против легионеров, а только против тех, кто из Африки.

Едва ли не единственным исключением, когда можно выступать против легионеров в команде сейчас – это если бы руководство Полесья решило бы подписать россиянина или белоруса. Но тогда это вопрос сферы этики – целесообразно ли это делать во время войны.

А для тех, кто считает, что таким образом фанаты выступают за защиту отечественного футбола, стоит напомнить разницу между клубным футболом и выступлением национальной сборной. Это за сборные должны выступать игроки из страны. В клубном футболе руководство клуба подписывает игроков, которые могут усилить игру и принести команде победу. И тогда на место рождения, цвет кожи или вероисповедания никто не обращает внимания. И никто не будет ставить легионера в состав, если в команде есть собственный воспитанник хотя бы такого уровня.