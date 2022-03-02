Ракицкий покинул Зенит после вторжения России в Украину
2 марта 2022 , 16:48Читати новину українською
Источник:ФК Зенит
Украинский защитник Ярослав Ракицкий покинул Зенит. Контракт 32-летнего футболиста разорван по его просьбе из-за тяжелой семейной ситуации.
Настоящей причиной ухода Ракицкого могло стать вооруженное нападение России на территории Украины.
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"В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом. Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях", – говорится в заявлении.
Что известно о Ракицком
- Ярослав Ракицкий выступает за Зенит с 28 января 2019 года. В составе клуба он провел 108 игр, в которых забил 7 мячей.
- С петербургской командой он трижды выигрывал чемпионат России, один раз побеждал в Кубке страны, и еще дважды боролся за Суперкубок.
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