Ракицкий покинул Зенит после вторжения России в Украину

Украинский защитник Ярослав Ракицкий покинул Зенит. Контракт 32-летнего футболиста разорван по его просьбе из-за тяжелой семейной ситуации.

Настоящей причиной ухода Ракицкого могло стать вооруженное нападение России на территории Украины.

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"В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом. Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях", – говорится в заявлении.

Что известно о Ракицком

Ярослав Ракицкий выступает за Зенит с 28 января 2019 года. В составе клуба он провел 108 игр, в которых забил 7 мячей.

С петербургской командой он трижды выигрывал чемпионат России, один раз побеждал в Кубке страны, и еще дважды боролся за Суперкубок.

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