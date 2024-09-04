"У страны-террористки нет морали": Карпаты эмоционально отреагировали на ракетный удар по Львову

Утром 4 сентября российские военные совершили очередной террористический акт. Основной удар комбинированной атаки пришелся по городу Львов.

В результате нее россияне убили семь человек. Еще более 50 получили ранения, некоторые из пострадавших при этом находятся в тяжелом состоянии.

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Реакция Карпат на трагедию во Львове

На эту трагедию отреагировал футбольный клуб Карпаты. "Львы" выразили слова соболезнования пострадавшим и призвали всех украинцев объединяться ради победы над врагом.

"По меньшей мере семь жизней оборвались сегодня во Львове в результате ракетного удара страны-террориста – россии. Жилые дома, учебные заведения: у страны-террористки нет морали, а есть только цель – уничтожение украинцев и Украины. Сегодня – Львов, вчера – Полтава, ежедневно – Харьков, Сумы и города по всей линии фронта.

Украина продолжает бороться против чистого зла и к этой борьбе должен быть привлечен каждый: морально, финансово и физически. Ведь благодаря объединению мы выстояли и только объединенными можем продолжать борьбу. Искренние соболезнования родным и близким тех, чью жизнь забрала россия. Не забудем, не простим, победим", – говорится в заявлении клуба.

Важно. Во Львове 5 сентября объявлен День траура по погибшим в результате российской атаки по городу.

Напомним, что свой следующий матч Карпаты проведут 14 сентября. Соперником "львов" будет донецкий Шахтер.