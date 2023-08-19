В Чернигове перенесли матч Первой лиги из-за циничного ракетного удара России

В субботу, 19 августа, в Чернигове местный футбольный клуб должен принимать ФСК Мариуполь в рамках 4-го тура Первой лиги Украины. Поединок вынужденно перенесли из-за ракетного удара по городу.

Взрыв в городе прогремел в 11:30. Враг нанес удар по Чернигову ракетой "Искандер", попавшей в Драмтеатр, где происходила выставка производителей дронов. Интересно, что в Городском совете Чернигова отрицали согласование проведения выставки дронов. К сожалению, именно в этом месте было много людей, которые вышли прогуляться в центр города в свой праздничный выходной, и россияне об этом прекрасно знали.

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Террористическое преступление России

Страна-террориста унесла жизни уже 6 человек. Недавно как раз сообщили, что врачам не удалось спасти жизнь 6-летней девочки, потерявшей много крови. Мать погибшей девочки в тяжелом состоянии.

Также из-за ракетного удара пострадали 42 человека, многим из них требуется хирургическое вмешательство.

Момент ракетного удара по центру Чернигова попал в объектив одной из камер, когда девушка в красивом наряде с корзинкой освященных фруктов в руках делала фото на фоне Драмтеатра.

Видео момента попадания в Драмтеатр Чернигова

Именно 19 августа в Украине отмечают Преображение Господне. С самого утра украинцы с корзинками фруктов идут в храм на службу, чтобы посвятить их.

Именно в этот день в Чернигове местный футбольный клуб должен сыграть домашний матч 4-го тура Первой лиги Украины против Мариуполя. Но Россия не только унесла жизни украинцев, но и изменила спортивные планы.

Черниговский клуб официально сообщил о переносе поединка 4-го тура в связи с запретом на его проведение со стороны Черниговской ОВА.

Новая дата и время проведения матча будут сообщены несколько позже.

ФК Чернигов выражает соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки рашистских оккупантов в Чернигове и молится за жизнь и здоровье пострадавших,

– говорится в заявлении клуба.

Отметим, что черниговский клуб не очень успешно стартовал в новом сезоне. Чернигов уже вылетел из Кубка Украины от Левого берега, потерпел два поражения в чемпионате при одной победе над Диназом, которая была в первом туре Первой лиги.