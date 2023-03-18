Цыганков разрывает Ла Лигу: экс-вингер Динамо забил второй гол за Жирону - видео

Украинский футболист Жироны Виктор Цыганков продолжает радовать своих поклонников результативной игрой. В матче против Райо Вальекано украинец записал на свой счет очередной гол.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе Жироны на матч 26-го тура Ла Лиги против Райо Вальекано. Украинец занял привычное место на правом фланге атаки.

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Первыми открыли счет в поединке хозяева поля. На 23-й минуте Иси Паласон вывел Райо Вальекано вперед.

Дальше за дело взялся украинский вингер Жироны. Виктор удачно сыграл на добивании, с близкого расстояния отправив мяч в сетку.

Видео гола Цыганкова

Этот гол стал вторым для Цыганкова в составе испанской Жироны. Кроме того, Виктор отличился тремя ассистами в 7 семи поединках.