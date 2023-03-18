Цыганков разрывает Ла Лигу: экс-вингер Динамо забил второй гол за Жирону - видео
Украинский футболист Жироны Виктор Цыганков продолжает радовать своих поклонников результативной игрой. В матче против Райо Вальекано украинец записал на свой счет очередной гол.
Виктор Цыганков вышел в стартовом составе Жироны на матч 26-го тура Ла Лиги против Райо Вальекано. Украинец занял привычное место на правом фланге атаки.
Читайте также "Это смешно": бывший тренер сборной Украины потролил Динамо из-за продажи Цыганкова
Первыми открыли счет в поединке хозяева поля. На 23-й минуте Иси Паласон вывел Райо Вальекано вперед.
Дальше за дело взялся украинский вингер Жироны. Виктор удачно сыграл на добивании, с близкого расстояния отправив мяч в сетку.
Видео гола Цыганкова
Этот гол стал вторым для Цыганкова в составе испанской Жироны. Кроме того, Виктор отличился тремя ассистами в 7 семи поединках.