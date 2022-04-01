Путин должен умереть, здесь нет другого варианта, – Стаховский

Бывший теннисист Сергей Стаховский защищает столицу от путинской орды. Спортсмен поделился мнениями о президенте России.

Теннисист: Я не понимаю, как это мир может терпеть

Стаховский рассказал, почему Россия не дает покоя Украине уже сколько лет. Он убежден, что Путин не может смириться с тем, что Украина двигается в направлении Европы.

Читайте также Эту нацию не одолеть, – Стаховский поражен единением украинцев во время войны

"Путин все это делает в Украине, потому что не может себе позволить сильную, модерную Украину на границе. У нас тысяча километров границы с Россией. Если Украина будет даже условной Польшей по развитию, то Россия же, блин, развалится.

Потому что люди будут переезжать границу, смотреть, что у нас, приезжать к себе, смотреть на всю хе*ню, что у них. Как это? Мы же здесь Россия, а то типа какая-то там Украина, и у них лучше? Вот в этом самая большая проблема Путина", – сказал теннисист.

Но Путин должен умереть. Здесь нет другого варианта,

– подчеркнул Сергей.

Стаховский надеется, что у кого-то есть план по устранению Путина.

"Вопрос в том, что мир сейчас должен понять, что есть Путин, который готов шантажировать мир ядерным оружием в позиции, когда он напал на Украину. То есть не на него напали, а он напал на Украину и еще и шантажирует мир, что если кто-то нам будет помогать, он начнет ядерную войну.

Чтобы это было в 21 веке… я не понимаю, как это мир может терпеть. Я уверен, что у них уже есть какие-то планы, как его, условно, устранить или что они там сделают. Потому что, даже если мы победим здесь, все равно эта угроза останется для мира", – добавил Сергей.