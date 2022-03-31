Пусть эти пи**ры смотрят чемпионат Эритреи, – Вацко ответил на образы российского ведущего
Источник:фейсбук Виктора Вацка
Российский ведущий в прямом эфире оскорбил футболистов сборной Польши, пробившихся на чемпионат мира-2022. Украинский комментатор Виктор Вацко среагировал на дикое поведение россиян.
Россияне не заслуживают смотреть матчи ЧМ-2022
Известный украинский спортивный журналист предложил заблокировать права на трансляцию поединков чемпионата мира-2022 в России. Россияне не заслуживают смотреть футбол столь высокого уровня.
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Свою реакцию Виктор Вацко выложил на своей странице в фейсбуке.
В контексте образ сборной Польши ведущим спортивного канала, который вещает на территории "мерзких тварей", предлагаю нашей УАФ выйти на коллег из УЕФА и ФИФА с инициативой заблокировать права на трансляцию матчей чемпионата мира-2022 года на территории "мерзких тварей". Пусть эти пи**ры смотрят чемпионат Эритреи,
– написал комментатор.
Россиянин назвал игроков Польши "мерзкими тварями"
Ведущий Антон Анисимов в прямом эфире оскорбил сборную Польши по футболу, которая смогла пробиться на Мундиаль в Катар.
Напомним, что поляки в полуфинале отбора должны были сыграть с Россией, но она была отстранена от соревнований из-за нападения на Украину. Потому Польша автоматически прошла в финал квалификации, где обыграла Швеции со счетом 2:0.
Такой результат Польши разозлил российского ведущего, который назвал поляков "мерзкими тварями". Также он пожелал сборной наибольшего провала в Катаре.