Месси забил гол-конфетку за ПСЖ: Мбаппе и Неймар прячутся в уголке – результативное видео

В субботу, 4 февраля, ПСЖ принимал Тулузу в рамках 22-го тура Лиги 1. Парижане благодаря голу Лионеля Месси одержали домашнюю победу.

Первыми счет в матче неожиданно для всех открыли гости. На 20-й минуте после гола ван ден Боомена Тулуза повела в счете 0:1, пишет 24 канал.

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Словно положил рукой

18 минут понадобилось парижанам, чтобы сравнять счет в матче 1:1. Автором первого мяча ПСЖ в ворота Тулузы стал Хакими.

Равный счет держался до перерыва. На 58-й минуте парижский клуб впервые во встрече повел в счет 2:1. Хорошую комбинацию ударом из-за пределов штрафной закончил Месси. Лионель словно положил мяч в угол ворот гостей. Для гола Лео понадобилось только одно прикосновение. Очень красивый мяч от аргентинца.

Для Месси этот гол стал 15-м в футболке ПСЖ в текущем сезоне. Также в его активе 14 ассистистов.

Этот гол от чемпиона мира-2022 стал победным для ПСЖ. Финальный свисток судьи зафиксировал счет на табло "Парк де Пренс" 2:1.

ПСЖ добавил в свою копилку три балла. Парижане набрали за 22 тура уже 54 очка. Это на 8 пунктов больше, чем в идущем втором активе Марселя Руслана Малиновского.

Тулуза с 29 очками идет 12-ю.

Видео гола Лионеля Месси