Прозевал: вратарь в Англии отметился смешным автоголом после рикошета – видео
Источник:Sky Sports
В Англии набирает обороты футбольный сезон, однако не все игроки находятся в оптимальных кондициях. В действиях футболистов заметен брак, который иногда приводит к результативным ошибкам.
Судьбоносный автогол вратаря
17 августа в рамках Первой лиги Англии встречались Аккрингтон и Донкастер. Минимальную победу одержали хозяева поля.
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Единственный мяч в поединке был забит уже на 3 минуте. В собственных воротах отличился голкипер Донкастера Понтус Дальберг.
Полузащитник Аккрингтона Джо Кэмерон Причард решился на дальний удар. Казалось, что пропустить гол с такого расстояния невозможно, ведь мяч летел довольно медленно.
Однако Дальберг неудачно отбил мяч, после чего тот попал в стойку и рикошетом от голкипера залетел в ворота. Теперь Дальберг один из претендентов на самый курьезный гол сезона.