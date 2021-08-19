Прозевал: вратарь в Англии отметился смешным автоголом после рикошета – видео

В Англии набирает обороты футбольный сезон, однако не все игроки находятся в оптимальных кондициях. В действиях футболистов заметен брак, который иногда приводит к результативным ошибкам.

Судьбоносный автогол вратаря

17 августа в рамках Первой лиги Англии встречались Аккрингтон и Донкастер. Минимальную победу одержали хозяева поля.

Смотрите также Курьезный удар коленом в падении после ляпа вратаря: самый странный гол в истории – видео

Единственный мяч в поединке был забит уже на 3 минуте. В собственных воротах отличился голкипер Донкастера Понтус Дальберг.

Полузащитник Аккрингтона Джо Кэмерон Причард решился на дальний удар. Казалось, что пропустить гол с такого расстояния невозможно, ведь мяч летел довольно медленно.

Однако Дальберг неудачно отбил мяч, после чего тот попал в стойку и рикошетом от голкипера залетел в ворота. Теперь Дальберг один из претендентов на самый курьезный гол сезона.